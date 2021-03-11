惡臭堆肥場申報文件不實 雲林縣府勒令停業

雲林縣林內鄉久久生技公司堆肥場屢遭地方檢舉惡臭之源，地方日前陳情抗議，縣府今天聯合稽查發現廠區使用區域卻與工廠登記證及廢棄物清理計畫書不符，依法勒令堆肥場停業。

久久生技公司堆肥場利用食品加工污泥、植物性廢渣等原料進行廢棄物再利用堆肥作業，堆肥場不時噴香水掩蓋惡臭味，臭味加香味飄散在空氣中，附近居民不願與惡臭為鄰，頻頻向鄉公所或縣府、民意代表陳情，6日拉白布條表達抗議。

雲林縣長張麗善今天率環保局稽查人員、工務處等單位進行聯合稽查，發現廠區使用區域卻與工廠登記證及廢棄物清理計畫書不符，當場宣布依規定廢止公司廢棄物清理計畫書，同時命令工廠停業。

張麗善致詞時先向在地居民說抱歉，面對屢遭陳情公司，卻不積極改善防治措施，造成附近居民圍廠抗爭，經聯合稽查後確認工廠生產與實際申請項目不符。

張麗善表示，堆肥場已違反廢棄物清理法第31條規定及工廠管理輔導法第16條等相關規定，因此勒令堆肥場停業，而且即日起生效。

村民們聽到堆肥場即日起停工，全都鼓掌拍手叫好。

堆肥場吳姓業者對此表示，承租時並不知道原有的建築體部分是違建，堆肥場經營1年多，也砸經費改善，對於縣府的裁罰坦然接受且遵照與村民的協議遷移。