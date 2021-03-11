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台南新營空汙嚴重常呈紅害 新泰國小獲贈空氣清淨機

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
大盛實業公司捐贈4部空氣清淨機給台南新營新泰國小。圖／學校提供
大盛實業公司捐贈4部空氣清淨機給台南新營新泰國小。圖／學校提供

台南新營地區空氣品質不佳，新營監測站空氣品質指標AQI不時為全國最高，經常呈現紅害，大盛實業公司董事長何傳來捐贈新營區新泰國小附設幼兒園贈4部吸頂式的空氣清淨機，今天舉行捐贈儀式。

新泰國小校長張溪南表示，何傅來董事長等人在寒假參觀剛完工的幼兒園教學環境改善工程，對於新泰國小附幼明亮嶄新的教學空間大加讚揚，他表達「萬事皆備，只欠清淨風」，提出裝設空氣清淨機的需求，何董事長當下便慨允捐。

大盛公司總經理何嘉晟表示，這台空氣清淨機是屬於美國高科技產品，由智慧型微電腦控制，低噪音、省電、環保，具負離子清淨功能和抑菌效果，可以有效過濾PM2.5等有害物質，兼具防疫功能，為學生的健康把關，給學生更舒適的學習環境。

有家長參觀後開心說「有如五星級設備的幼兒園」。張溪南校長表示，値空汙和疫情嚴峻時刻，這4台空氣清淨機來得正是時候，感謝何董事長發揮企業家回饋鄉里、關懷教育的愛心捐贈。

市議員李宗翰表示，他的服務處平均每天幾乎都會接獲4起以上的空汙陳情案，空汙問題已成新營區無法承受之重，為了維護學童肺部健康，教育局應慎重評估在大新營區學校的教室內裝設空氣清淨機的可行性。

空氣清淨機 幼兒園 泰國

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