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台南水情不佳 水雉生態園區覓水源維持棲地

中央社 / 台南11日電

南部地區水情不佳，曾文烏山頭水庫嘉南灌區今年第一期稻作休耕，也造成台南市官田區的水雉生態教育園區缺水，由於水雉繁殖期將至，園區除了抽井水挹注，也尋找其他水源支援。

水雉生態教育園區主任李文珍今天告訴中央社記者，今年南部地區缺水嚴重，水雉大多集中在極少數還有水源的農地附近棲息，園區則扮演了重要的庇護所角色，估計目前約有100多隻水雉，但也已經飽和，如果園區棲地無法維持，對水雉生態更是雪上加霜。

李文珍表示，園區原本依賴嘉南大圳的灌溉用水，停灌後除了縮減用水，只能抽井水應急，原本有11個大小不等水池營造棲地，現在僅集中維持其中較大的5個池，因水雉繁殖期即將到來，園區預計4月中旬開始種菱角，供水雉築巢，至少要維持一定的水位高度。

她說，初估園區約需用水3800多噸，目前約有2000噸，每天井水挹注約40噸，還需要其他可用的水源支援，台南市政府農業局與水利局等單位也在設法協助中。

李文珍指出，初步的因應方法是由官田水資源回收中心將處理後的放流水排放到園區附近的瓦磘溝，再設法引進園區，雖然水量不大，但仍不無小補。

水雉 資源回收

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