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月老香水助「脫單」 台南限定月老版明星花露水超熱賣

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南山上水道博物館接到遊客詢問月老版明星花露水，對方表示親友的兒子成功脫單，現在另一人位親戚也拜託幫忙代購。圖／文化局提供
台南山上水道博物館接到遊客詢問月老版明星花露水，對方表示親友的兒子成功脫單，現在另一人位親戚也拜託幫忙代購。圖／文化局提供

台南山上花園水道博物館日前接到遊客傳訊息詢問，還有沒有賣「月老香水」，對方表示自己之前到台南遊行時，買了一罐明星花露水給親戚的兒子，想不到過一段時間後，親戚的兒子真的順利脫單，白色情人節要到了，有其他親戚希望也能購買，幫助單身的兒子也能開出桃花。

台南市文化局表示，近年來積極開發地方特色文創商品，並在各古蹟景點販售，其中最近開發的月老香水及月老軟糖最受青睞，山上花園水道博物館因為環境優美，吸引不少年輕族群出遊拍照，連帶帶動買氣，銷售成績一直不錯。

日前有遊客傳訊息到博物館粉專，表示自己來玩時，幫親戚的兒子買了一瓶月老香水，開玩笑的跟親戚說要供奉在佛龕7749天，後來親戚的兒子還真的有桃花出現；另一個親戚得知後也拜託代購，所以詢問是否還有貨。網友還附上當初購買的香水及軟糖照片，證明確有此事

台南市文化局與革百年歷史的明星花露水合作，推出特製版的「月老香水」，包裝有掌管姻緣的月老與七娘媽，台南月老廟很有名，這款台南限定的月老香水賣得很好，在台南山上水道博物館2個月前進貨800多瓶，已經全部賣光，另在市區的古蹟景點也有販售，可以前往詢問。

台南市文化局文創商品月老香水及月老軟糖，很受歡迎。圖／文化局提供
台南市文化局文創商品月老香水及月老軟糖，很受歡迎。圖／文化局提供

月老 博物館 文化局

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