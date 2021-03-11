月老香水助「脫單」 台南限定月老版明星花露水超熱賣

台南山上花園水道博物館日前接到遊客傳訊息詢問，還有沒有賣「月老香水」，對方表示自己之前到台南遊行時，買了一罐明星花露水給親戚的兒子，想不到過一段時間後，親戚的兒子真的順利脫單，白色情人節要到了，有其他親戚希望也能購買，幫助單身的兒子也能開出桃花。

台南市文化局表示，近年來積極開發地方特色文創商品，並在各古蹟景點販售，其中最近開發的月老香水及月老軟糖最受青睞，山上花園水道博物館因為環境優美，吸引不少年輕族群出遊拍照，連帶帶動買氣，銷售成績一直不錯。

日前有遊客傳訊息到博物館粉專，表示自己來玩時，幫親戚的兒子買了一瓶月老香水，開玩笑的跟親戚說要供奉在佛龕7749天，後來親戚的兒子還真的有桃花出現；另一個親戚得知後也拜託代購，所以詢問是否還有貨。網友還附上當初購買的香水及軟糖照片，證明確有此事