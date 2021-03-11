台南警公布修正測速照相地點與速限 籲減速小心荷包

台南善化警分局統計今年1、2月傷亡類交通事故共459件、621人受傷、3死亡，其中247件(58.3%)肇事是因未注意車前狀況、未依規定讓車、未依規定減速及超速失控，都與行車速度相關。警方為遏阻違規，今天宣示將針對易超速路段加強執法並「特別公告」10處加強取締熱點及速限，提醒民眾不要跟自己的荷包過不去。

新修正公告固定測速照相位置4處：

1、善化區台1線310.6公里處。2、善化區178線21.6公里與國道3號南下匝道路口。3、安定區台19線132.7公里中崙段。4、安定區178線7.9公里與南134線路口。移動式測照不定時、不定點10處執行「速度控管」及速限如下：

一、 安定區市178線11.2公里西向，速限60公里。

二、 安定區市178線5.9公里西向，速限50公里。

三、 安定區市178線6公里東向，速限50公里。

四、 善化區台1線311.8公里北向，速限70公里。

五、 善化區台19甲線19.7公里南向，速限70公里。

六、 善化區台19甲線22.4公里南向，速限50公里。

七、 新市區富強路391號30公尺處，速限50里。

八、 新市區潭頂里南177線3.2公里南向，速限50公里。

九、 新市區台1線316.5公里北向，速限50公里。

十、 大內區南181線2.7公里南北雙向，速限50公里。

承辦員警表示，事故發生機率及嚴重程度多與車速成正比，尤其機車意外更易嚴重死傷。交通部運輸研究所資料顯示，機車撞擊速度由時速30公里增加至50公里，人員死亡機率就由10％大幅增加至80％。