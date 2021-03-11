派2.4萬「平腹小蜂」上工 護嘉市50公頃荔枝龍眼田

嘉義市去年首度釋放「平腹小蜂」防治荔枝椿象，農民鮮少抱怨荔枝、龍眼作物收成受影響，市府前天及昨天分別於東區的鹿寮、盧厝釋放8000隻平腹小蜂，之後預計再釋放2批，總計會達2萬4000多隻，與去年數量差不多。

市府本月4日起以每片5元價格收購荔枝椿象的卵片，活動持續到5月底，達4000片就截止收購，每周一與周四上午都可至公所繳交，葉片至少要有10顆卵、每人限繳200片，不過依市府去年的經驗，不到1個月就收滿4000片。

市府指出，平腹小蜂會將卵產於荔枝椿象的卵內，一旦幼蟲孵化，會靠荔枝椿象卵內的營養生長，當成蟲破卵而出，就使荔枝椿象卵無法孵化，有效防治；市府1月中旬先補助農民噴化學農藥，待藥期過後，才釋放平腹小蜂，避免中毒。

市府建設處農林畜牧科本月9日、10日，分別於東區的鹿寮、盧厝，在荔枝、龍眼果園樹上掛平腹小蜂箱，釋放8000隻，約間隔2周後，在鹿寮、盧厝不同果園再釋放2批，總計數量達2萬4000隻。