快訊

《朝日新聞中文網》無預警關站！ 3月31日吹熄燈號

苗栗車站廁所採光玻璃成鏡子 如廁被一覽無遺網評「好87」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林三小市集暫停辦理 「店舖直販日」將接續登場

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六「三小市集」周日市集暫停辦理，3月14日起以「店舖直販日」接續登場。圖／三小市集提供
雲林斗六「三小市集」周日市集暫停辦理，3月14日起以「店舖直販日」接續登場。圖／三小市集提供

每周日上午在雲林斗六行啟紀念館前廣場開市的「三小市集」，日前在臉書粉絲專頁公告將暫停辦理，負責人李宜倩說，市集活動已辦9年，做出這項決定大家都很不捨，不過3月14日起將以「店舖直販日」接續登場，歡迎民眾繼續支持在地食材農產。

三小市集原為雲林科技大學學生畢業專題作業，後經雲科大育成中心輔導，設立公司創業，多年來除持續辦理市集，也開設實體店舖及電商平台，還獲投資人支持而穩定營運至今，並長期與50多位生產者穩定採購。

據了解，三小市集負責人李宜倩5日接到斗六市公所通知，說明該區因有追逐人車的犬隻問題遭民眾檢舉，警方獲報前往調查時，另發現市集物品放置在閒置的警察宿舍，由於使用公有空間未經申請，因此一併處理，然因物品無法繼續存放，市集多方考量後，6日發布暫停辦理周日市集公告，並於7日將空間清空歸還。

李宜倩說，市集無心占用警察宿舍作為倉儲空間，感謝警方既往不咎，市集活動目前雖暫停辦理，但也以新姿態接續為民眾服務，歡迎各界繼續支持，挹注在地特色農產企業更多能量，朝永續經營目標邁進。

斗六 電商

延伸閱讀

華盛頓州蘋果運不到台灣 美農產出口嘆無船

全中運資格賽雲林開打 5千名選手拚晉級決賽

雲林麥寮首辦全國馬拉松「麥力跑」周日起跑有烤雞烤鴨

雲林2個路口別傻等　警方釋疑：圓形綠燈可先通行

相關新聞

荔枝椿象又大爆發！有人繳2萬卵片賺10萬縣府追加預算

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10...

芒果冰吃到飽！台南愛文山芒果路跑6月開跑 快搶名額

第4屆台南市玉井愛文山芒果公益路跑，訂6月27日（周日）舉行，即日起開放報名。今年增至1500個名額。活動分成21公里半...

波蘭媳婦一身好手藝 遠嫁台南一手家鄉味蛋糕大受歡迎

東歐波蘭籍新住民札芮特(ZANETA)擁有烘焙好手藝，遠嫁來台灣台南善化後，以一手家鄉烘焙技藝成為蛋糕職人，製作的蛋糕種...

阿里山大櫻王盛開得再等等 花季期間遊客數有望創高峰

阿里山花季即日起開跑，至4月10止，吸引不少遊客慕名前來，其中位於阿里山工作站旁的指標性大櫻王染井吉野櫻預計3月下旬綻放...

派2.4萬「平腹小蜂」上工 護嘉市50公頃荔枝龍眼田

嘉義市去年首度釋放「平腹小蜂」防治荔枝椿象，農民鮮少抱怨荔枝、龍眼作物收成受影響，市府前天及昨天分別於東區的鹿寮、盧厝釋...

雲林三小市集暫停辦理 「店舖直販日」將接續登場

每周日上午在雲林斗六行啟紀念館前廣場開市的「三小市集」，日前在臉書粉絲專頁公告將暫停辦理，負責人李宜倩說，市集活動已辦9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。