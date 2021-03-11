雲林三小市集暫停辦理 「店舖直販日」將接續登場

每周日上午在雲林斗六行啟紀念館前廣場開市的「三小市集」，日前在臉書粉絲專頁公告將暫停辦理，負責人李宜倩說，市集活動已辦9年，做出這項決定大家都很不捨，不過3月14日起將以「店舖直販日」接續登場，歡迎民眾繼續支持在地食材農產。

三小市集原為雲林科技大學學生畢業專題作業，後經雲科大育成中心輔導，設立公司創業，多年來除持續辦理市集，也開設實體店舖及電商平台，還獲投資人支持而穩定營運至今，並長期與50多位生產者穩定採購。

據了解，三小市集負責人李宜倩5日接到斗六市公所通知，說明該區因有追逐人車的犬隻問題遭民眾檢舉，警方獲報前往調查時，另發現市集物品放置在閒置的警察宿舍，由於使用公有空間未經申請，因此一併處理，然因物品無法繼續存放，市集多方考量後，6日發布暫停辦理周日市集公告，並於7日將空間清空歸還。

李宜倩說，市集無心占用警察宿舍作為倉儲空間，感謝警方既往不咎，市集活動目前雖暫停辦理，但也以新姿態接續為民眾服務，歡迎各界繼續支持，挹注在地特色農產企業更多能量，朝永續經營目標邁進。