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南市再出招！ 畜牧肥水變綠金 計畫獲通過最高補助1／3

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局力推畜牧廢汙水回收利用，把糞水變綠金。圖／台南市環保局提供
台南市環保局力推畜牧廢汙水回收利用，把糞水變綠金。圖／台南市環保局提供

台南市環保局力推畜牧廢汙水回收利用，正辦理「永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫」，歡迎對環保有願景的公私單位提出具體可行的削減案，以集中處理畜牧廢汙水、沼渣沼液作於農地肥分使用，進而達到畜牧資源化的最終目標。若獲通過，最高補助計畫總機費34.3%。

台南市畜牧業多，設有畜牧糞尿廢水再利用的業者，多有經濟規模不足的困擾。環保局表示，公開徵求氨氮削減示範計畫的目的，是希望藉由民間的資金及技術共同向環保署爭取補助經費，推動一個對畜牧業者、農友、大眾與環境多贏的再利用計畫。徵求對象包括畜牧業、技術業、機關、財團法人、社會團體、法人團體等，有意願者請洽環保局水域及毒物管理科（電話：06-6572916分機320）。

有意願單位可先參考環保署「109年至112年永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫」及「行政院環境保護署補助地方政府推動畜牧糞尿收集處理回收氨氮示範計畫」等，再將所提的計畫書送環保局初審，環保署做最後審核。獲通過，環保署最高將補助計畫總經費34.3%，補助項目包含集運所需設施）、廢水處理設施、畜牧資源化所需設施等。

環保局表示，廠商收集畜牧糞尿廢汙水，發展沼氣發電除了有發電收入，還有沼渣沼液當肥料，而環保署的經費補助，則可降低建設費用。收件日期自即日起至4月30日止。

環保署 水質 行政院

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