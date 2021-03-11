綠營內戰朴子農會現任總幹事勝選順利連任 三巨頭產生

嘉義縣17個鄉鎮市農會理監事昨起陸續開會，選理事長及常務監事，聘總幹事，立委陳明文故鄉朴子市農會選舉，20多年首次出現選戰，退休總幹事黃純真推市代會秘書呂文皓，挑戰陳明文支持現任總幹事田志強，選戰結果，田志強完勝黃純真，囊括9席理事及3席監事，上午召開理監事會，理事長侯世興、常務監事周三福、總幹事田志強三巨頭，順利產生

朴子農會會員代表選舉，全部45席會員代表，在朝派大贏35席會員代表，在野派只拿15席，日前理監事選舉，在朝派囊括全部9席理事，3席監事及3席縣農代表。

上午新理監事開會，理事長侯世興、常務監事周三福、總幹事田志強三巨頭，獲全票支持當選，受到理監事及農會員工、親友祝賀，大家期待農會在新三巨頭領導下，新人新氣象，為農民為農業打拚，農會業務發展更進步；侯世興、周三福、田志強感謝大家支持 ，他們會認真打拚。

黃純真、陳明文是長期從林派到民進黨政治夥伴，這次兩人支持人選對壘，又是農會20多年來首次選戰，內戰格外受注目，選戰勝負底定，田志強連任，田志強4年前任職縣長室秘書，因陳明文與張花冠交惡、花文大戰，田挺翁章梁遭免職丟飯碗，後因縣長輔選有功，獲聘朴子農會總幹事，經激戰獲勝連任，人生起伏轉彎，綠營茶壺裡風暴平息。