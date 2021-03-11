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水情吃緊 台南市消防局加強整備因應分區供水

中央社 / 台南11日電

台南水情吃緊，台南市消防局已加強整備，定期檢查蓄水池及天然水源，善用再生水，以避免水情燈號轉為紅燈分區供水時，消防栓自來水管線停止供水。

台南市消防局人員今天指出，台南市消防局訂有「自來水停止及限制供水期間火災搶救應變計畫」，如今台南水情嚴峻，消防局已加強整備，定期檢查蓄水池及天然水源等，且善用各水資源回收中心，補充再生水，維持消防戰力。

另外，消防局外勤單位也策定停水或水壓降低狀況的緊急應變措施，每月辦理搶救演練，遇到災害發生時，立即連繫自來水單位調整供水及加壓，善用蓄水池及河川等天然水源。

台南市長黃偉哲表示，今年南部地區水情嚴峻，春節期間雖有降雨，水利署也配合執行人工增雨，但水情依舊吃緊，期盼老天幫忙，讓春雨、梅雨及颱風挹注各地水庫；在此之前，全民要有節水抗旱、共體時艱的心理準備。

台南市消防局長李明峯說，消防局不僅配合節水政策，更擔負救災重責，必當做最壞打算及最充分準備；市民應留意用火用電安全，尤其掃墓祭祖時，不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，並記得撲滅餘燼，避免釀成災害。

抗旱 梅雨 停水

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