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荔枝椿象又大爆發！有人繳2萬卵片賺10萬縣府追加預算

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
中埔鄉公所人員清點農民繳交的荔枝椿象蟲卵葉片。記者魯永明／翻攝
中埔鄉公所人員清點農民繳交的荔枝椿象蟲卵葉片。記者魯永明／翻攝

去年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10顆蟲卵；今年碰上長期乾旱，續辦收購，從上月22日到5月底，按去年收購量17萬片為目標，結果才收購半個多月，收購量就達標，中埔鄉黃姓農民全家7人出動，花2、3天採集2萬片繳交進帳10萬元最多。

「農民採卵片繳交熱絡，讓我們嚇一跳！」縣府農業處農林作物科長李秋瑩日前陪農委會動植物防檢局人員，到中埔鄉視察荔枝椿象防治情形，得知黃姓農民全家7人出動，利用假日在中埔與水上鄉交界龍眼樹，採集多達2萬片卵片，感到訝異，黃姓農民過去捕捉外來種沙氏變色蜥領賞金。

李秋瑩說，收購費9成防檢局補助，1成縣府配合，防檢局按去年17萬片補助，沒想到，收購還未結束就達標，光中埔就收購逾15萬片，防檢局認為收購有防治成效，同意追加補助，收購量會爆增，主因是提供賺外快誘因，許多農民到廢棄龍眼、荔枝園採蟲卵葉片。

荔枝椿象危害荔枝、龍眼、台灣欒樹、無患子，危害枝梢、花穗，危害方式用刺吸式口器吸食嫩芽、嫩梢、花穗和幼果，造成落花、落果，嫩枝、幼果枯萎及果皮黑化，嚴重時枝葉生長遲緩、花穗萎縮或脫落，防檢局調查，收購消除1個卵片可減少逾900隻蟲產生，搭配農藥及生物防治成效佳。

收購期限到5月31日止，收購時間：周一至周四上午9點至下午3點。收購地點：梅山鄉公所、竹崎鄉公所、番路鄉公所及中埔鄉公所。其他鄉鎮可到這4鄉鎮公所繳交，卵片收購標準，每片應至少有10顆未孵化荔枝椿象卵，收購價格每片5元。

中埔鄉農民採集龍眼樹上荔枝椿象蟲卵葉片換賞金。記者魯永明／翻攝
中埔鄉農民採集龍眼樹上荔枝椿象蟲卵葉片換賞金。記者魯永明／翻攝
中埔鄉農民採集龍眼樹上荔枝椿象蟲卵葉片換賞金。記者魯永明／翻攝
中埔鄉農民採集龍眼樹上荔枝椿象蟲卵葉片換賞金。記者魯永明／翻攝
中埔鄉公所人員清點農民繳交的荔枝椿象蟲卵葉片。記者魯永明／翻攝
中埔鄉公所人員清點農民繳交的荔枝椿象蟲卵葉片。記者魯永明／翻攝

農民 荔枝椿象 農委會

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