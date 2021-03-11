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體貼各國外籍生飲食習慣各不同 南台科大設置共享廚房

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
體貼各國外籍生飲食習慣各不同，南台科大設置共享廚房。記者周宗禎/翻攝
體貼各國外籍生飲食習慣各不同，南台科大設置共享廚房。記者周宗禎/翻攝

南台科技大學有外籍生442人，近半住學校宿舍，來自不同國家文化與宗教信仰有穆斯林、素食者，還有學生吃不習慣外食。校方體貼各國外籍生飲食習慣各不同，陸續設置共享廚房，方便離家背井的同學，能有地方做一些家鄉菜解鄉愁，同宿舍台灣學生也可使用。

最新設的第6宿舍共享廚房今天正式啟用，採QR code掃描實名制登記入內使用，每天上午7點到9點、中午11點到下午1點及晚上5點至9點等開放三個時段進場，日後視使用情況調整。

南台科大有越、泰、印、韓、日等不同國籍、大陸不同省份外籍生，飲食習慣與宗教信仰各異，反映宿舍廚房需求迫切。校方陸續在第1、2、5、6等宿舍設置烹調器具還有電磁爐、微波爐、電鍋等讓學生使用。

校方表示，第6宿舍原有共享廚房原在四樓，男女生各一間，常有同學反應廚房設備不足、地點不方便，決定在1樓設共享廚房，全新裝潢、明亮空間，設備含電鍋、電磁爐、流理台、餐桌、排油煙機等，寬敞明亮烹飪、用餐方便。住宿生表示，「廚房變得好高級」。

行政副校長張鴻德表示，學校秉持「以學生為中心」理念辦學，這學期學生社團大樓、「天圓地方」、「在水一方」等系列新設施都已經完工，校園生活更加完善。

體貼各國外籍生飲食習慣各不同，南台科大設置共享廚房。記者周宗禎/翻攝
體貼各國外籍生飲食習慣各不同，南台科大設置共享廚房。記者周宗禎/翻攝
體貼各國外籍生飲食習慣各不同，南台科大設置共享廚房。記者周宗禎/翻攝
體貼各國外籍生飲食習慣各不同，南台科大設置共享廚房。記者周宗禎/翻攝

宿舍 共享廚房

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