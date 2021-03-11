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向日葵黃金花海熱情綻放迎客 太保花海節停辦花期延長
連辦6年的嘉義縣太保市花海節，被網友形容超級浪漫又夢幻，有如「台版北海道彩虹花田」，今年因乾旱缺水一期稻作停灌，以及疫情嚴峻影響，市公所首次停辦花海節，因有機稻田停灌未耕鋤綠肥作物，花期 延長，目前向日葵花田綻放，有如黃金花海美麗動人，賞花正是時候。
每年春節，台18線高鐵大道旁面積27公頃有機米專區，種植綠肥作物變成花海，有油菜花、波斯菊、百日草、向日葵，繽紛百日草花毯顏色美豔，粉花波斯菊花毯陪襯，還有太陽花向日葵，花田氛圍浪漫，2年前花海節搭配縣府承辦台灣燈會，吸引逾20萬遊客。
今年公所與農會原定按計畫聯合舉辦花海節，碰上疫情嚴峻，遵照中央疫情指揮中心防疫指示，停辦花海節，稻田沒有裝置藝術，也無農特產市集及表演節目。
「自然就是美！」黃榮利說，當初農民鬆土撒綠肥種子，土地飽濕度多，向日葵正盛開，因停灌未耕鋤綠肥，花期延長，還有波斯菊、百日草，花期約半個月，歡迎遊客賞花，提醒做好防疫戴口罩。
假日高鐵大道旁花田，吸引大批遊客賞花，平常也有遊客前往賞花，拿手機自拍。向日葵又稱太陽花，畫家梵谷生前留下知名向日葵畫作，他認為向日葵鮮豔色彩是一種生命形式，它不優雅也不精緻，但向日葵有它樸質鄉村味。
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