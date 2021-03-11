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台南水雉面臨大乾旱危機 葫蘆埤水卡關...這些水來救援
水情嚴峻嘉南一期作停灌休耕，造成位在台南官田的水雉生態教育園區大缺水，因水雉繁殖期將屆，台南市農業局昨天邀請農田水利署嘉南分處隆田工作站、中營工作站及官田區公所協商，因瓦磘碑目前僅剩4萬噸水，無法支援水雉園區供水；葫蘆埤現約有80萬水，是供臨近菱角田供灌約67萬噸水，可供園區使用的水量約13萬噸，但因與園區高程落差達2米高，設管供灌不可行，如以水車載運，經費太高，建議另尋其它方案。
農業局長謝耀清表示，外界關切水雉園區乾旱問題，目前除用抗旱井每日800噸持續供水外，將協調水利局官田水資源中心每日處理後之排放水排至瓦磘溝，再由園區從瓦磘溝取水，降低嘉南大圳麻豆分線停灌之影響。水利局和農業局會協調如何將水引到水雉園區，營造水雉繁殖棲地。
水雉園區主任李文珍說，官田水資源中心處理的是家庭廢水，先排到瓦磘溝後，因離園區更近，高層也適合抽水到園區，有這些水的挹注，加上抽水井因七怂，應該就可以解決園區缺水的問題。
位在台南官田區的葫蘆埤，四周都是菱角田也鄰近水雉園區，目前葫蘆埤水也接近滿庫，但中營工作站指出，葫蘆埤水來自烏山頭水庫，因休耕未放水灌溉，但也要蓄水備用，四周有農民抽水種植水稻，加上要維持自然生態公園景點，評估後只能支援13萬噸水，但開會評估後因是「逆水而上」，用水車載運成本也太高，因此也不可行；至於水雉園區原由麻豆分線供應，因休耕停灌，灌溉是從烏山頭水庫開始放水，不是像水龍頭開了就有水，不太可能只為了放水到園區。
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