南市公共圍籬SHOW文采 展現城市深厚的文學與藝術底蘊

台南市教育局首創彙集南市兒童文學作品專輯「小黑琵」，今年邁入第11輯，3月15日起開始徵稿至26日止。市府今年特將往年獲獎作品刊掛在公共工程圍籬，除了讓孩子的創作被看見，也行銷城市。

台南市長黃偉哲表示，小黑琵專輯徵稿件數逐年上升，近年徵稿量高達3千多件，顯見兒童文學成效。而透過專輯彙編不但成為閱讀教育的優良素材，也展現城市深厚的文學與藝術底蘊，引領學童關懷家鄉，用文字與圖畫描繪家鄉的美及對家鄉的愛。

教育局長鄭新輝表示，專輯徵文除保留童詩、童話改編、家庭生活故事等3個類別外，首度結合與南市所推動的閱讀教育布可星球結合，徵求「布可星球挖掘能量心得寫作」；學生可根據自己在布可星球挖掘能量的歷程來描寫自己的閱讀、習慣、態度、益處，並挑選一本自己最喜歡的書來撰寫閱讀心得。

這次徵選另新增兒歌念謠徵件，兒歌念謠以南市兒童藝術教育節為主題，鼓勵低年級學童與教師踴躍投稿，獲獎作品將有機會在兒童藝術教育節發表。為展現市政建設成果，徵圖部分，以南市城市自然景觀、歷史文化古蹟、觀光美食、重大慶典等風貌為主，以「台南好所在」、「台南好滋味」、「台南好節慶」、「台南好豐收」4大主軸為題材。