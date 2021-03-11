波蘭媳婦一身好手藝 遠嫁台南一手家鄉味蛋糕大受歡迎

東歐波蘭籍新住民札芮特(ZANETA)擁有烘焙好手藝，遠嫁來台灣台南善化後，以一手家鄉烘焙技藝成為蛋糕職人，製作的蛋糕種類豐富、色彩繽紛、口感濃郁紮實，且傳承了波蘭傳統風味，在網路銷售大受歡迎，尤其起士及藍莓蛋糕最有人氣，許多台灣饕客喜愛。

札芮特於106年與結婚育有一子，從小就愛烹調、廚藝精湛尤其擅長烘焙蛋糕；先生發現她的好手藝，積極鼓勵她創業，夫妻倆沒有充裕資金開店面，於是網路行銷，購置器材不斷學習包裝後，「波蘭老婆甜點屋」在臉書問世，已吸引近3千人按讚追蹤，各地民眾訂購蛋糕，網友在臉書貼文留言:「用料實在，吃得到天然蛋糕風味，十分推薦」、「超好吃的，絕對會再回購」...。

她在波蘭就讀食品營養專科，產品都是自己研發，她的波蘭式起士蛋糕乳酪比重較高，食材不含化學添加劑，並為每份蛋糕計算卡路里，「希望帶給每一位喜愛她蛋糕的顧客健康與幸福滿滿的滋味」。

札芮特說，波蘭多平原，台灣不大卻有山有海，到處特色美食，生活便利，這次防疫深受國際各國肯定。她喜歡寫日記，106年便開始在網路分享在台旅遊趣聞及生活知識，並成立「波蘭女孩在臺灣」(Polish girl in Taiwan)部落格及臉書粉絲專頁，以英文介紹臺灣各地風景、美食及文化，例如介紹在地古蹟善化慶安宮，用心查詢蒐集歷史資料翻成英文，希望更多外國朋友認識，分享的旅遊及生活經驗吸引許多外籍朋友點閱，成功行銷台灣正面形象：札芮特表示，能夠用自己的力量讓更多人認識台灣，感到相當開心。