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波蘭媳婦一身好手藝 遠嫁台南一手家鄉味蛋糕大受歡迎

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
新住民札芮特(ZANETA)與另一半在臉書開張線上商店「波蘭老婆甜點屋」，用美味的起士蛋糕療癒人心。記者周宗禎/翻攝
新住民札芮特(ZANETA)與另一半在臉書開張線上商店「波蘭老婆甜點屋」，用美味的起士蛋糕療癒人心。記者周宗禎/翻攝

東歐波蘭籍新住民札芮特(ZANETA)擁有烘焙好手藝，遠嫁來台灣台南善化後，以一手家鄉烘焙技藝成為蛋糕職人，製作的蛋糕種類豐富、色彩繽紛、口感濃郁紮實，且傳承了波蘭傳統風味，在網路銷售大受歡迎，尤其起士及藍莓蛋糕最有人氣，許多台灣饕客喜愛。

札芮特於106年與結婚育有一子，從小就愛烹調、廚藝精湛尤其擅長烘焙蛋糕；先生發現她的好手藝，積極鼓勵她創業，夫妻倆沒有充裕資金開店面，於是網路行銷，購置器材不斷學習包裝後，「波蘭老婆甜點屋」在臉書問世，已吸引近3千人按讚追蹤，各地民眾訂購蛋糕，網友在臉書貼文留言:「用料實在，吃得到天然蛋糕風味，十分推薦」、「超好吃的，絕對會再回購」...。

她在波蘭就讀食品營養專科，產品都是自己研發，她的波蘭式起士蛋糕乳酪比重較高，食材不含化學添加劑，並為每份蛋糕計算卡路里，「希望帶給每一位喜愛她蛋糕的顧客健康與幸福滿滿的滋味」。

札芮特說，波蘭多平原，台灣不大卻有山有海，到處特色美食，生活便利，這次防疫深受國際各國肯定。她喜歡寫日記，106年便開始在網路分享在台旅遊趣聞及生活知識，並成立「波蘭女孩在臺灣」(Polish girl in Taiwan)部落格及臉書粉絲專頁，以英文介紹臺灣各地風景、美食及文化，例如介紹在地古蹟善化慶安宮，用心查詢蒐集歷史資料翻成英文，希望更多外國朋友認識，分享的旅遊及生活經驗吸引許多外籍朋友點閱，成功行銷台灣正面形象：札芮特表示，能夠用自己的力量讓更多人認識台灣，感到相當開心。

「兩年前來台南生活後，我就愛上這個地方」，她說，這裡有許多名勝古蹟及傳統廟宇，陽光全年充足，又有很多在地美食，像是善化臭豆腐、牛肉麵及當歸麵線等，都讓我想在此定居，她也非常喜歡園藝，陽台就有種植可可果和酪梨，最大的夢想就是希望有一天能開間庭園餐廳，用自己親手栽種的食材做出最美味的料理。

移民署台南市第二服務站拜訪札芮特一家人並宣導新住民相關的最新政策及法令。圖/第二服務站提供
移民署台南市第二服務站拜訪札芮特一家人並宣導新住民相關的最新政策及法令。圖/第二服務站提供
札芮特在家中製作美味蛋糕，期望吃到的人都有滿滿的幸福滋味。記者周宗禎/翻攝
札芮特在家中製作美味蛋糕，期望吃到的人都有滿滿的幸福滋味。記者周宗禎/翻攝
移民署南區事務大隊台南市第二服務站拜訪札芮特一家人並宣導與新住民相關的最新政策及法令。圖/第二服務站提供
移民署南區事務大隊台南市第二服務站拜訪札芮特一家人並宣導與新住民相關的最新政策及法令。圖/第二服務站提供

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