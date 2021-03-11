阿里山大櫻王盛開得再等等 花季期間遊客數有望創高峰
阿里山花季即日起開跑，至4月10止，吸引不少遊客慕名前來，其中位於阿里山工作站旁的指標性大櫻王染井吉野櫻預計3月下旬綻放，但其他品種櫻花陸續綻放，林務局嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝也分析受疫情影響，今年旅遊人潮要比去年成長許多。
目前園區內櫻花品種約31種，約莫3000多株，賴龍輝說，唐實櫻全開，阿龜、河津及霧社櫻目前都開約九成，今年受缺水和其他氣候因素影響，花期較晚，園區內指標性大櫻王「染井吉野櫻」大概會在三月底盛開。
大阿里山區近月梅花、櫻花、紫藤花接力綻放，賴龍輝分析，花季期間人潮有比較多，平均每日大概4至5000人左右，平日會到5000，二二八連假更曾突破9千人。
就以前數據來說，「7、8000是很平常的」數字，賴龍輝說，園區內遊客人數曾受疫情影響，進入一個低峰期，「曾創下一天不到1000名遊客的紀錄」但近年國內旅遊興盛，人潮又逐漸回流，花季期間再創高峰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言