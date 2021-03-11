阿里山大櫻王盛開得再等等 花季期間遊客數有望創高峰

阿里山花季即日起開跑，至4月10止，吸引不少遊客慕名前來，其中位於阿里山工作站旁的指標性大櫻王染井吉野櫻預計3月下旬綻放，但其他品種櫻花陸續綻放，林務局嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝也分析受疫情影響，今年旅遊人潮要比去年成長許多。

目前園區內櫻花品種約31種，約莫3000多株，賴龍輝說，唐實櫻全開，阿龜、河津及霧社櫻目前都開約九成，今年受缺水和其他氣候因素影響，花期較晚，園區內指標性大櫻王「染井吉野櫻」大概會在三月底盛開。

大阿里山區近月梅花、櫻花、紫藤花接力綻放，賴龍輝分析，花季期間人潮有比較多，平均每日大概4至5000人左右，平日會到5000，二二八連假更曾突破9千人。