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阿里山大櫻王盛開得再等等 花季期間遊客數有望創高峰

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山工作站旁唐實櫻全開，阿龜、河津及霧社櫻目前都開約九成，但大櫻王染井吉野櫻可能要等到三月底才會盛開。記者莊祖銘／攝影
阿里山工作站旁唐實櫻全開，阿龜、河津及霧社櫻目前都開約九成，但大櫻王染井吉野櫻可能要等到三月底才會盛開。記者莊祖銘／攝影

阿里山花季即日起開跑，至4月10止，吸引不少遊客慕名前來，其中位於阿里山工作站旁的指標性大櫻王染井吉野櫻預計3月下旬綻放，但其他品種櫻花陸續綻放，林務局嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝也分析受疫情影響，今年旅遊人潮要比去年成長許多。

目前園區內櫻花品種約31種，約莫3000多株，賴龍輝說，唐實櫻全開，阿龜、河津及霧社櫻目前都開約九成，今年受缺水和其他氣候因素影響，花期較晚，園區內指標性大櫻王「染井吉野櫻」大概會在三月底盛開。

大阿里山區近月梅花、櫻花、紫藤花接力綻放，賴龍輝分析，花季期間人潮有比較多，平均每日大概4至5000人左右，平日會到5000，二二八連假更曾突破9千人。

就以前數據來說，「7、8000是很平常的」數字，賴龍輝說，園區內遊客人數曾受疫情影響，進入一個低峰期，「曾創下一天不到1000名遊客的紀錄」但近年國內旅遊興盛，人潮又逐漸回流，花季期間再創高峰。

阿里山工作站旁唐實櫻全開，阿龜、河津及霧社櫻目前都開約九成，但大櫻王染井吉野櫻可能要等到三月底才會盛開。記者莊祖銘／攝影
阿里山工作站旁唐實櫻全開，阿龜、河津及霧社櫻目前都開約九成，但大櫻王染井吉野櫻可能要等到三月底才會盛開。記者莊祖銘／攝影
阿里山工作站旁唐實櫻全開，阿龜、河津及霧社櫻目前都開約九成，但大櫻王染井吉野櫻可能要等到三月底才會盛開。記者莊祖銘／攝影
阿里山工作站旁唐實櫻全開，阿龜、河津及霧社櫻目前都開約九成，但大櫻王染井吉野櫻可能要等到三月底才會盛開。記者莊祖銘／攝影

阿里山 櫻花 疫情

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