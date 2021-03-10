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白沙屯媽往北港進香 廟方13日起受理報名至4月8日

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽今年往北港的8天徒步進香之旅，拱天宮3月13日至4月8日受理隨香信眾報名。報系資料照
白沙屯媽今年往北港的8天徒步進香之旅，拱天宮3月13日至4月8日受理隨香信眾報名。報系資料照

白沙屯媽今年往北港朝天宮徒步進香將於4月11日深夜11時40分起駕出發，展開8天的進香之旅，拱天宮將於13日起至4月8日受理信眾報名隨香，廟方呼籲信眾報名時請勿事先用板凳、物品占位，以維護受理報名期間的觀感，此外今年報名不像往年一直到出發前都受理，到4月8日就截止，提醒信眾注意。

苗栗縣通霄鎮拱天宮管委會總幹事陳春發指出，今年受理報名從3月13日（農曆二月初一）開始，當天清晨6點起信眾可先到香客餐廳填單供審查是否有誤，審查後提供序號，上午8點起在宮內辦公室依序受理報名，團體及個人報名將分設受理窗口，以加速作業。

陳春發表示，今年提供報名香客的進香服為黃色的背心，報名領取時請先套量進香服的大小。

白沙屯媽祖辛丑年北港進香時程如下：國曆4月8日(四)深夜11點30分放頭旗、4月11日(日)深夜11點15分登轎、4月11日(日)深夜11點40分出發、4月16日(五)到北港、4月16日(五)深夜11點進火、4月19日(一)下午2點45分回宮、4月29日(四)晚上11點開爐。

北港朝天宮 白沙屯媽祖 苗栗縣

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