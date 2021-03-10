嘉義這區11日將收到「告警簡訊」 海豚直升機降國小操場

嘉義市崇文國小操場今有直升機降落，引起關注，市府指出，是為明天「民安7號」演習做準備，明下午先後在湖仔內重劃區的湖美一路與健康十七街口、民生國中演習，且為貼近實際應變流程，約2點多會發送災防告警細胞廣播訊息的簡訊，預估在湖仔內區域的民眾都會收到。

嘉市府指出，明天下午2點到4點舉辦「110年全民防衛動員暨災害防救『民安7號』演習綜合實作」，模擬情境設定嘉縣竹崎鄉大尖山斷層發生芮氏規模7.0的極淺層地震，造成多處路面崩裂、列車出軌、建築物瓦斯外洩起火、毒性化學物質外漏、維生管線及電力設備、電信設備受損及故障等災情。

市府表示，明天除了市府相關局處參與演練，還包括瓦斯、台電、自來水、中華電信等公民營事業單位、民間救難團體、慈善團體、國軍等45個單位救災能量，近850人參與，也申請高市府消防局及屏東縣消防局緊急救援隊支援參演。

市府也指，下午2點10分至20分間，會同步發布災防告警訊息，以細胞廣播服務方式傳送；據了解，簡訊內容會寫「演練，疏散避難，110年全民防衛動員既災害防救演習警報發送演練」等語，也有留下電話，以免民眾不解可致電詢問，會收到訊息的範圍在湖仔內一帶，非全嘉義市。