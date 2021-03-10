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影／台南市發出1.3萬個家戶廚餘桶 拚垃圾減量變堆肥

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
使用廚餘做製作堆肥種植的蔬菜。圖／黃惠玉提供
使用廚餘做製作堆肥種植的蔬菜。圖／黃惠玉提供

台南市環保局推動家戶利用廚餘做堆肥，每戶可免費借1個廚餘堆肥桶，至今已借出1萬3千多個，資深的佳里清潔隊廚餘堆肥輔導員黃惠玉說，佳里區已有2千戶借用，推動廚餘堆肥每日可減少10公噸生廚餘量，果皮可循環再利用，她還輔導社區成立空中菜園，省下肥料錢也讓垃圾減量。

黃惠玉說，1個廚餘桶可放20公斤果皮、菜葉，置放約3個半月會產生液態肥及固體堆肥，液態肥可稀釋做肥料或清潔劑，也可倒入化糞池分解臭味。佳里區的目標是3千戶，若有興趣的民眾可以到各區的清潔隊去洽詢。

黃惠玉除指導製作廚餘堆肥，也到府輔導不少農民、家戶、社區利用自製堆肥設置開心農園，杜姓夫妻利用3樓陽台種植約100盆蔬菜，都長得非常好，認為自製堆肥用起來很安心。

黃惠玉指出，熟廚餘可養豬，生廚餘做堆肥，可避免當成垃圾進入焚化廠，如果家戶都能將廚餘利用做堆肥，減量的垃圾很可觀，佳里區以前每日垃圾量約40至43公噸，推動廚餘做堆肥後，現在每日垃圾量約33至35公噸。

台南市環保局鼓勵家戶用廚餘製作堆肥，每戶可免費借用1個桶子。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局鼓勵家戶用廚餘製作堆肥，每戶可免費借用1個桶子。記者吳淑玲／攝影
使用廚餘做製作堆肥，可以做花肥。記者吳淑玲／攝影
使用廚餘做製作堆肥，可以做花肥。記者吳淑玲／攝影
使用廚餘做製作堆肥種植的蔬菜。圖／黃惠玉提供
使用廚餘做製作堆肥種植的蔬菜。圖／黃惠玉提供

廚餘 農民

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