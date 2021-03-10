影／台南市發出1.3萬個家戶廚餘桶 拚垃圾減量變堆肥

台南市環保局推動家戶利用廚餘做堆肥，每戶可免費借1個廚餘堆肥桶，至今已借出1萬3千多個，資深的佳里清潔隊廚餘堆肥輔導員黃惠玉說，佳里區已有2千戶借用，推動廚餘堆肥每日可減少10公噸生廚餘量，果皮可循環再利用，她還輔導社區成立空中菜園，省下肥料錢也讓垃圾減量。

黃惠玉說，1個廚餘桶可放20公斤果皮、菜葉，置放約3個半月會產生液態肥及固體堆肥，液態肥可稀釋做肥料或清潔劑，也可倒入化糞池分解臭味。佳里區的目標是3千戶，若有興趣的民眾可以到各區的清潔隊去洽詢。

黃惠玉除指導製作廚餘堆肥，也到府輔導不少農民、家戶、社區利用自製堆肥設置開心農園，杜姓夫妻利用3樓陽台種植約100盆蔬菜，都長得非常好，認為自製堆肥用起來很安心。