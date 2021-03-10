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台南山海圳紫楝花盛開 老中青少走讀國家綠道

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市山海圳國家綠道安南區段，紫楝花盛開，景色正美。記者鄭惠仁／攝影
台南市山海圳國家綠道安南區段，紫楝花盛開，景色正美。記者鄭惠仁／攝影

山海圳國家綠道跨部門平台會議今天在台南舉行，與會人員下午透過散步、騎單車，體驗山海圳之美，沿途由海佃國小「小台江」河流讀書會小朋友及社大台江分校執行長吳茂成陪伴導覽，一路上紫楝樹花盛開，美極了。

社大台江分校執行長吳茂成表示，林務局、台南市政府、嘉義縣政府等機關約30人，今天上午參加山海圳國家綠道跨部門平台會議，下午由林務局副局長林澔貞、台南市政府副秘書長王揚智帶領，實際走讀及騎單車體驗綠道之美，並了解台江鄉親由下而上推動山海圳國家綠道的歷程，受到小台江河流讀書會親師生熱烈歡迎。

一行人從海佃國小北側的珍古德涼亭，沿著綠道散步騎單車，欣賞台灣楝樹花開美麗的風景，以及到海尾朝皇宮參訪。小台江水手李沂學表示，在小台江3年中學習到環境保護，也認識很多植物，騎腳踏車巡守台江流域河川，不僅是學習也能運動，希望大家不要亂丟垃圾，一起來營造美麗的台灣山海圳國家綠道。

小台江水手李玓叡說，能將小台江推動山海圳國家綠道所做的事情，例如淨堤、水質檢測、踏查台江十六寮文化等分享給大家知道，是高興的事。學生吳菀淇則說，每年都透過走路、騎腳踏車、淨堤等推動山海圳國家綠道守護運動，不僅突破自己體能，環境也變得更乾淨。

台南市海佃國小小台江讀書會小朋友陪來訪的機關人員，走讀山海圳國家綠道。記者鄭惠仁／攝影
台南市海佃國小小台江讀書會小朋友陪來訪的機關人員，走讀山海圳國家綠道。記者鄭惠仁／攝影

台江 單車 腳踏車

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