台南山海圳紫楝花盛開 老中青少走讀國家綠道

山海圳國家綠道跨部門平台會議今天在台南舉行，與會人員下午透過散步、騎單車，體驗山海圳之美，沿途由海佃國小「小台江」河流讀書會小朋友及社大台江分校執行長吳茂成陪伴導覽，一路上紫楝樹花盛開，美極了。

社大台江分校執行長吳茂成表示，林務局、台南市政府、嘉義縣政府等機關約30人，今天上午參加山海圳國家綠道跨部門平台會議，下午由林務局副局長林澔貞、台南市政府副秘書長王揚智帶領，實際走讀及騎單車體驗綠道之美，並了解台江鄉親由下而上推動山海圳國家綠道的歷程，受到小台江河流讀書會親師生熱烈歡迎。

一行人從海佃國小北側的珍古德涼亭，沿著綠道散步騎單車，欣賞台灣楝樹花開美麗的風景，以及到海尾朝皇宮參訪。小台江水手李沂學表示，在小台江3年中學習到環境保護，也認識很多植物，騎腳踏車巡守台江流域河川，不僅是學習也能運動，希望大家不要亂丟垃圾，一起來營造美麗的台灣山海圳國家綠道。