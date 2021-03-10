9年1次「台江迎神祭」 4月9日起連續3天遶境

台南市安南區鹿耳門天后宮將於4月9日至11日舉辦「辛丑年開基鹿耳門媽祖出巡─台江迎神祭Ⅲ」連續3天遶境活動。這項大型宗教盛會每9年舉辦1次，參加各宮廟預估有137間。

台南市政府民政局宗教禮俗科今天表示，這次鹿耳門天后宮「台江迎神祭Ⅲ」，遶境範圍包括山上區、大內區、善化區、安定區、安南區、北區及中西區等多個行政區域，參與神轎與陣頭人數相當熱鬧與眾多；另外，天后宮交陪境友宮「公塭萬安宮」也將於4月10日有天上聖母百足真人前往祀典大天后宮進香遶境活動。

為免大型宗教活動影響市民生活，民政局也協助輔導鹿耳門天后宮、萬安宮等各宮廟辦理活動相關行政程序與作業，宗教禮俗科及安南區公所8日拜會鹿耳門天后宮主委林明俊洽商活動相關內容。

今天由台南市議會召開申請路權協調會，市府警察、環保、消防、民政等相關局處，及各區公所均表示將予以協助輔導廟方依規定合法申辦活動；另外安南區公所也將於15日再召開遶境前協調會，與各相關單位討論細部作業。

林明俊及萬安宮主委蔡榮儒感謝市府相關單位及區公所的協助，也表示會做好防疫措施，並依市府宗教優質化措施辦理好這次活動。