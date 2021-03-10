快訊

評／「線上立破」的績效目標，是打擊犯罪還是製造犯罪？

影／靠自己環遊世界不是夢！ 漁光島上不一樣海洋教育

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市億載國小漁光分校海洋教育課程，邀請「幻多奇號」船長刁望聖，分享心得與見解。記者鄭惠仁／攝影
台南市億載國小漁光分校海洋教育課程，邀請「幻多奇號」船長刁望聖，分享心得與見解。記者鄭惠仁／攝影

台南市億載國小漁光分校去年開辦「船藝課程」叫好又叫座，這學期海洋教育課程特別邀請「幻多奇號」船長刁望聖，分享心得與見解，並教導施放信號彈，希望透過帆船活動的教育訓練方式，讓學生對海洋有不同的思維，也為4至6月帆船體驗做準備。

刁望聖今天以「想不想環遊世界？」為開端，開始了有趣的互動對話。學生們踴躍地說出千奇百怪的想法，例如搭飛機、走路、騎馬、搭船等方式，刁船長都說「可以」，進而切入主題，說明為什麼選擇利用風力的帆船是最經濟環保的模式。

他也提及學生最好奇的帆船生活方式，包含吃、喝、拉、撒、睡等，更觸及了學生們無限想像空間，神鬼奇航、航海王的印象爆滿了課堂。可不可以喝海水？可不可以釣魚？會不會翻船？怎麼求救？一個人開船怎麼煮飯睡覺？一大堆問號讓課程活潑又精采。刁船長則以影片輔助，深入淺出介紹帆船的結構、內裝、駕駛等相關知識，以及實用的海洋知識。

刁望聖並以拖把、手帕為教材，說明了帆船為什麼不容易傾覆與御風航行的原理。他還帶來了手持式火焰信號彈、煙霧信號彈為學生示範施放，讓學生有身歷其境的經驗。「每天有一千多艘帆船在環遊世界，帆船可以跨洋旅行。」刁船長告訴學生，靠自己環遊世界不是夢！

台南市億載國小漁光分校海洋教育課程，邀請「幻多奇號」船長刁望聖，分享心得與見解。記者鄭惠仁／攝影
台南市億載國小漁光分校海洋教育課程，邀請「幻多奇號」船長刁望聖，分享心得與見解。記者鄭惠仁／攝影

延伸閱讀

3月27日漁光島藝術節 主題「安棲之嶼」療癒身心

限時1個月！Nespresso攜手MiraWan推「環遊世界甜點套餐」

健身控注意！PANERAI帆船挑戰賽 挑戰你的二頭肌！

台南15大景點懶人包！古蹟、特色據點一次看，吃喝玩樂行程報你知

相關新聞

吃苦當吃補！34歲男轉入營造業 政府最高補助10萬8千元

全台營造業搶人才！為鼓勵失業民眾投入營造業工作，勞動部推出「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」，提供最高10萬8000...

大晴天嘉義突傳行道樹倒塌 3層樓黑板樹高橫躺路中

嘉義市東區大雅路邊、靠近天成文旅繪日之丘飯店的對面，今天下午1點20分許1顆行道樹突然倒塌，由於樹高約3層樓，橫躺往東的...

幼兒園遭控虐童負責人還原始末 雲縣府：持續突擊稽查

雲林一家私立幼兒園8日遭網友在「靠北幼稚園」臉書粉絲專頁上投訴疑有老師「讓小朋友睡在櫃子裡」等文，事後孩子親屬及縣府教育...

全民搶救鳳梨！台中一家早午餐店開幕「要旺」送鳳梨

台灣鳳梨被大陸無預警禁止進口之後，引發政府和民間各種搶救行動，台中市南區剛開幕的藍盤子早午餐店，為了幫助台灣農民，支持台...

綠營內戰梅山農會總幹事連任 嘉縣4鄉鎮農會三巨頭產生

嘉義縣農會會員代表及17鄉鎮市農會理監事完成改選，鄉鎮市農會今天起陸續開理事會，遴聘總幹事，上午先登場的梅山、竹崎、大林...

心繫嘉義73歲老母 新北社會局股長北漂8年終於返「嘉」

新北社會局老人福利科股長林彩娟是嘉義竹崎人，8年前分發到新北服務，負責多項老人業務，甚至曾帶著新北玩具銀行的二手玩具到泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。