影／靠自己環遊世界不是夢！ 漁光島上不一樣海洋教育

台南市億載國小漁光分校去年開辦「船藝課程」叫好又叫座，這學期海洋教育課程特別邀請「幻多奇號」船長刁望聖，分享心得與見解，並教導施放信號彈，希望透過帆船活動的教育訓練方式，讓學生對海洋有不同的思維，也為4至6月帆船體驗做準備。

刁望聖今天以「想不想環遊世界？」為開端，開始了有趣的互動對話。學生們踴躍地說出千奇百怪的想法，例如搭飛機、走路、騎馬、搭船等方式，刁船長都說「可以」，進而切入主題，說明為什麼選擇利用風力的帆船是最經濟環保的模式。

他也提及學生最好奇的帆船生活方式，包含吃、喝、拉、撒、睡等，更觸及了學生們無限想像空間，神鬼奇航、航海王的印象爆滿了課堂。可不可以喝海水？可不可以釣魚？會不會翻船？怎麼求救？一個人開船怎麼煮飯睡覺？一大堆問號讓課程活潑又精采。刁船長則以影片輔助，深入淺出介紹帆船的結構、內裝、駕駛等相關知識，以及實用的海洋知識。