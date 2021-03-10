嘉義市3層樓高黑板樹突然倒塌 幸未波及人車

嘉義市大雅路一段今天一株約3層樓高的黑板樹連根倒下，整株橫躺在車道，所幸無人車經過。建設處表示，黑板樹的根部腐爛倒塌，將進一步會勘行道樹，避免發生類似意外。

嘉義市環保局清潔隊長林文郁表示，下午1時20分左右，接到民眾通報，大雅路一段一株約3層樓高（9公尺）的黑板樹連根倒下，整株橫躺在通往嘉義縣番路鄉的車道，所幸並沒有波及車輛及行人，立即派人前往移除。

嘉義市建設處副處長羅資政指出，嘉義市今天天氣晴朗，並未刮強風，行道樹怎麼會突然倒塌，建設處人員前往查看後，發現這株黑板樹根部腐爛，才會釀成倒塌意外。

羅資政表示，嘉義市於30年前栽植行道樹時，部分路段會以黑板樹為主，後來發現黑板樹的樹木材質較脆弱，遇強風時易折斷，且淺根及生長快速，還會破壞人行道鋪面，因此，近幾年來，行道樹除了栽植其他樹種外，黑板樹也以移植方式逐步改善。

羅資政說，市府近期將邀請專家學者前往大雅路一段進行危木調查，針對有問題的黑板樹會妥善處理，避免發生類似意外。