嘉義市3層樓高黑板樹突然倒塌 幸未波及人車
嘉義市大雅路一段今天一株約3層樓高的黑板樹連根倒下，整株橫躺在車道，所幸無人車經過。建設處表示，黑板樹的根部腐爛倒塌，將進一步會勘行道樹，避免發生類似意外。
嘉義市環保局清潔隊長林文郁表示，下午1時20分左右，接到民眾通報，大雅路一段一株約3層樓高（9公尺）的黑板樹連根倒下，整株橫躺在通往嘉義縣番路鄉的車道，所幸並沒有波及車輛及行人，立即派人前往移除。
嘉義市建設處副處長羅資政指出，嘉義市今天天氣晴朗，並未刮強風，行道樹怎麼會突然倒塌，建設處人員前往查看後，發現這株黑板樹根部腐爛，才會釀成倒塌意外。
羅資政表示，嘉義市於30年前栽植行道樹時，部分路段會以黑板樹為主，後來發現黑板樹的樹木材質較脆弱，遇強風時易折斷，且淺根及生長快速，還會破壞人行道鋪面，因此，近幾年來，行道樹除了栽植其他樹種外，黑板樹也以移植方式逐步改善。
羅資政說，市府近期將邀請專家學者前往大雅路一段進行危木調查，針對有問題的黑板樹會妥善處理，避免發生類似意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言