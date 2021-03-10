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吃苦當吃補！34歲男轉入營造業 政府最高補助10萬8千元

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
蔡哲旻（左）投入營造工作雖然辛苦，但認為只要心態調適好，就能克服。圖／雲嘉南分署提供
蔡哲旻（左）投入營造工作雖然辛苦，但認為只要心態調適好，就能克服。圖／雲嘉南分署提供

全台營造業搶人才！為鼓勵失業民眾投入營造業工作，勞動部推出「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」，提供最高10萬8000元的就業獎勵津貼給受僱勞工，34歲的蔡哲旻透過勞動部雲嘉南分署朴子就業中心推介，利用此計畫進入一家營造公司擔任工程師，負責台南七股的景觀工程建設，他感謝勞動部幫忙，直說「只要肯學，就不怕沒工作」。

蔡哲旻曾在科技廠擔任多年品保人員，因想轉換跑道，自費學習室內設計，想朝相關領域發展，後來偶然看到營造業缺工就業獎勵津貼方案，決定投入營造業，經朴子就業中心推介，進入富翔營造公司擔任工程師一職，目前在台南七股進行景觀工程建設，負責現場監工、測量與繪圖等工作。

營造業時常會隨案子跑來跑去，也需長期在太陽底下工作，不過蔡哲旻卻把「吃苦當吃補」，他強調，營造工作雖然辛苦，但只要心態調適好，就能克服；他感謝勞動部推出營造業缺工就業獎勵，不僅提高工作穩定度，也助他開啟新職涯。

「我很喜歡這份工作」！蔡哲旻表示，在工地上班很充實，未來會以工地主任證照為目標，富翔營造公司經理陳建宏也很肯定蔡哲旻的表現，未來會協助輔導他考取證照，有了工地主任證照，起薪將從50K-60K起跳。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，台灣年輕人投入工地的意願不高，營造業缺工就業獎勵是希望民眾透過獎勵方式引導進入缺工嚴重的營造業並穩定工作，包括工地主任、職安衛人員、工程師等管理職都可適用。

劉邦棟說，營造業缺工就業獎勵在受僱勞工任職期間，每月發放新台幣5000元至7000元的就業津貼，補助採階梯式補助，工作滿7至12月6k，13至18月7k，最長發放18個月，每位勞工最高可領10萬8000元，鼓勵失業勞工能透過此方案投入營造業領域，不但能穩定就業，還有額外就業津貼可領，詳情可洽各地就業服務中心。

蔡哲旻（左）感謝勞動部幫忙，助他開啟新職涯。圖／雲嘉南分署提供
蔡哲旻（左）感謝勞動部幫忙，助他開啟新職涯。圖／雲嘉南分署提供
蔡哲旻（左）投入營造工作雖然辛苦，但認為只要心態調適好，就能克服。圖／雲嘉南分署提供
蔡哲旻（左）投入營造工作雖然辛苦，但認為只要心態調適好，就能克服。圖／雲嘉南分署提供

勞動部

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