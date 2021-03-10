全民搶救鳳梨！台中一家早午餐店開幕「要旺」送鳳梨

台灣鳳梨被大陸無預警禁止進口之後，引發政府和民間各種搶救行動，台中市南區剛開幕的藍盤子早午餐店，為了幫助台灣農民，支持台灣農業，今天舉辦一場公益慈善暨免費贈送鳳梨的活動，業者表示，店內食材完全採購台灣本土蔬菜跟水果，希望帶給民眾一個健康營養均衡的飲食生活。

藍盤子早午餐店今天開幕，每一位消費者都可以拿到一顆台灣道地的水果，藍盤子還特別邀請了5 名青春洋溢、美麗動人的showgirl ，以鳳梨的Logo造型，在現場演出一曲螃蟹舞，希望推廣代言台灣本土農產品，炒熱現場的氣氛。

台中市南區議員邱素貞也購買上百顆鳳梨分送給弱勢戶，她的女兒、國光里長陳雅惠也下廚示範鳳梨料理。邱素貞自掏腰包購買了上百顆台灣鳳梨，分送水噹噹關懷據點長輩與志工；國光里長陳雅惠「加碼」親自下廚烹飪鳳梨料理，用行動表達對鳳梨農民的支持，一起幫助農民度過難關。

邱素貞表示，中國大陸將3月起暫停台灣鳳梨輸入，響應搶救鳳梨運動，她自掏腰包購買了100顆鳳梨，分送水噹噹關懷據點約30位長輩與志工外，並送給弱勢戶，用行動表達對鳳梨農民的支持。