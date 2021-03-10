綠營內戰梅山農會總幹事連任 嘉縣4鄉鎮農會三巨頭產生

嘉義縣農會會員代表及17鄉鎮市農會理監事完成改選，鄉鎮市農會今天起陸續開理事會，遴聘總幹事，上午先登場的梅山、竹崎、大林及義竹等4鄉鎮，理事長、常務監事及總幹事三巨頭順利產生，4鄉鎮總幹事全部連任，其中綠營內戰激烈的梅山農會總幹事黃世裕獲聘連任，內戰落幕，黃世裕鄉長敗選，續任總幹事扳回一城。

梅山農會選舉是鄉長選戰延長賽，黃世裕面對鄉長林俊謀，推農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽挑戰，林俊謀推29人黃世裕推33人，搶45席會員代表，黃推9席理事林也推9人，資格審查公所派3人資格不符，理事6人不符，申覆複審無效，黃世裕完勝林俊謀，選出新任理事長吳信忠、常務監事王源成。

黃世裕感謝很多好朋友幫忙關心，他說，選舉過去了，梅山是農村型鄉鎮，農民收成好地方發展才能活絡，農會會更盡力推廣農業，為農民爭取農藥肥料等相關補助福利。

唯一藍營執政義竹農會，綠營未推派人選挑戰立委翁重鈞的胞弟總幹事翁永寧，翁永寧順利獲聘5連任，但翁永寧任期剩1年半滿65歲屆齡退休，他說，持續認真打拚為農民謀福利，建立保障農民制度，新選出理事長顏明岳、常務監事張耿豪。