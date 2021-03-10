聽新聞
test
0:00 / 0:00
心繫嘉義73歲老母 新北社會局股長北漂8年終於返「嘉」
新北社會局老人福利科股長林彩娟是嘉義竹崎人，8年前分發到新北服務，負責多項老人業務，甚至曾帶著新北玩具銀行的二手玩具到泰國北部當志工，這次請調回嘉義市西區區公所，原因是她心繫高齡73歲的老母親。
林彩娟曾在嘉義市政府服務，考上地方特考公職社工師後分發新北社會局老人科服務，8年參與老人共餐、動健康銀色奇肌和里里銀髮俱樂部等政策推動，並從科綜合業務升到股長，確定調回嘉義也讓所有人感到驚訝。
林彩娟說，母親在阿里山有片果園，栽種柳丁、橘子和荔枝，早年因為家務又要忙農事，導致腰椎等部位受損，腦部也曾點狀出血，去年9月又在浴室暈眩跌倒，雖有請看護照顧，但她返家探視後要離開，母親眼神總是流露依依不捨。
社會局長張錦麗說，林彩娟面對老人福利機構申請設立和管理等繁瑣程序，總是不厭其煩的幫忙解說輔導，更曾當選閃亮社工和績優人員，幾年前也利用休假期間到泰北當志工，帶著二手玩具送街泰北偏鄉小朋友。
林彩娟指出，在老人福利科服務了8年，知道銀色浪潮對台灣社會的衝擊，新北有許多友善老人政策，包含老人共餐、里里銀髮俱樂部、敬老眼鏡、晚年人生我做主等，未來都會帶回嘉義作為重要的參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言