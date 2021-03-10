心繫嘉義73歲老母 新北社會局股長北漂8年終於返「嘉」

新北社會局老人福利科股長林彩娟是嘉義竹崎人，8年前分發到新北服務，負責多項老人業務，甚至曾帶著新北玩具銀行的二手玩具到泰國北部當志工，這次請調回嘉義市西區區公所，原因是她心繫高齡73歲的老母親。

林彩娟曾在嘉義市政府服務，考上地方特考公職社工師後分發新北社會局老人科服務，8年參與老人共餐、動健康銀色奇肌和里里銀髮俱樂部等政策推動，並從科綜合業務升到股長，確定調回嘉義也讓所有人感到驚訝。

林彩娟說，母親在阿里山有片果園，栽種柳丁、橘子和荔枝，早年因為家務又要忙農事，導致腰椎等部位受損，腦部也曾點狀出血，去年9月又在浴室暈眩跌倒，雖有請看護照顧，但她返家探視後要離開，母親眼神總是流露依依不捨。

社會局長張錦麗說，林彩娟面對老人福利機構申請設立和管理等繁瑣程序，總是不厭其煩的幫忙解說輔導，更曾當選閃亮社工和績優人員，幾年前也利用休假期間到泰北當志工，帶著二手玩具送街泰北偏鄉小朋友。