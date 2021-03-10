幼兒園遭控虐童負責人還原始末 雲縣府：持續突擊稽查

雲林一家私立幼兒園8日遭網友在「靠北幼稚園」臉書粉絲專頁上投訴疑有老師「讓小朋友睡在櫃子裡」等文，事後孩子親屬及縣府教育處人員到校釐清狀況。校方今接受媒體訪問還原經過，事實是孩子自己跑進櫃子，老師為留下生活紀錄而拍照，因照片曾傳給另一名友人，不料外流還被捏造不實傳言，教育處表示將持續不定期到校訪查，消弭家長及孩子安全疑慮。

據了解，此事件疑是園內一名女老師和友人有糾紛，友人意圖借題發揮，才將兩人昔日互相分享的生活照外流，且未查明始末即在網路上貼照發文。

該文內容指「某班級的老師因為小孩子頑皮，老師把小朋友抱到櫃子上坐著，甚至還讓小朋友睡在櫃子裡面，經過看到實在很不忍心，有時候園所升旗時，在外頭看到這名老師生氣小朋友，不是用按摩手指頭，就是扯耳朵方式」引發網友熱議。

該家幼兒園黃姓負責人表示，創校32年來第一次遇到此事件，他今還原事發經過指出，該名小朋友的家長為孩子準備的午休床墊為記憶型床墊，跟其他小朋友帶的棉被比起來較硬，難以摺疊，因此收放在棉被櫃最下層。

黃說，照片是當時該班小朋友準備拿棉被擺在教室午睡，而這名小朋友的床墊因在最下層，尚未輪到其取放時，小朋友在教室裡走動，老師請他到櫃子旁等候，以免踩踏到其他已經鋪好的棉被，孩子轉眼見自己棉被在櫃裡，便跑進裡頭躺下，另一名教師剛好進教室，見孩子舉動太可愛才拍下照片，想幫他留下生活照。

黃表示，創校32年盡心盡力給孩子與家長最好的教育環境，校譽有口皆碑，可以個人名譽擔保絕無虐童情形；除有家長詢問此事真假，該童家長了解後，大家也都能理解其實是誤會一場。

校方說，該班兩名教師因此風波都爭相表示願辭職負責，但考量教師教學表現並無不當，且未虐童，不應屈服莫須有指控，因此目前仍讓老師如常帶班，同時加強追蹤教學狀況。

另考量幼兒園全員安危，校方日前在網路上發表聲明「此案未經查證，傳播假消息，影響幼兒園聲譽，涉及誹謗，請馬上下架，否則報警處理」，惟目前還未連繫上發文者，希望對方知悉後主動對外澄清，否則不排除循法律途徑維護校譽。