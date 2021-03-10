快訊

新冠肺炎境外+1 菲律賓籍20多歲男性移工帶病來台

BMW競速AUDI！導致華航副機師撞護欄身亡 男遭判4年徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失智據點設嘉義市「鄉下」 暖心里長讓出田地供紓壓

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
衛福部嘉義醫院向里長游啓明承租當失智據點，一旁田地可供耕種。向記者林伯驊／攝影
衛福部嘉義醫院向里長游啓明承租當失智據點，一旁田地可供耕種。向記者林伯驊／攝影

衛福部嘉義醫院與嘉義市頭港里社區合作，開辦失智社區服務據點「嘉憶小站」，位於西區玉山路接近底端、花海節場地旁的田中央，里長游啓明還提供田地讓失智者可耕種，做園藝治療，也是嘉市首個有此服務的失智服務據點。

衛福部嘉義醫院指出，嘉憶小站共可容納確診的失智者15人，免收費用，每周一至四、白天8點半到下午5點提供失智課程，也能協助健康管理、長照諮詢，目前已先從其他據點移過來幾名成員，尚未額滿。

此據點是向里長游啓明承租，他打趣稱，「這裡是嘉義市的鄉下！」希望社區長輩也都能出來走走，不要待家裡；衛福部嘉義醫院院長黃元德說，長輩忌諱去醫院，這據點最能讓他們沒壓力之下，來接觸健康照顧。

至於如何下田？游啓明表示，很多長輩本來就有務農經驗，種花種菜絕對都難不倒，屆時擬畫分田地供認養。

今天「嘉憶小站」揭牌，市府指出，嘉義市目前共2個共照中心、7個失智據點，提供失智症個案及家庭的生活照顧、醫療照護的諮詢及轉介等，並安排讓失智症個案留在家裡或社區中，安心過正常的生活，有效延緩失智病程的進展。

衛福部嘉義醫院與嘉義市頭港里社區合作，開辦失智社區服務據點「嘉憶小站」，今天揭牌。記者林伯驊／攝影
衛福部嘉義醫院與嘉義市頭港里社區合作，開辦失智社區服務據點「嘉憶小站」，今天揭牌。記者林伯驊／攝影
失智據點「嘉憶小站」位於嘉義市西區玉山路底。記者林伯驊／攝影
失智據點「嘉憶小站」位於嘉義市西區玉山路底。記者林伯驊／攝影

失智症 嘉義 衛福部

延伸閱讀

竹縣推「青年竹夢提案」邀年輕朋友為社區環境注入活力

疑下雨、下方興建房屋 竹市社區邊坡崩塌幸無人受傷

黃敏惠與時尚雜誌合作 市美館前華麗穿搭行銷嘉義市

失智夫遭據點退貨 民間團體籲照護接地氣

相關新聞

綠鬣蜥大方過馬路還曬太陽害婦人摔車 民眾憂入侵嘉市公園

嘉義市一名婦人昨天中午12時許，騎機車行經文化路口、北香湖公園旁，被一隻衝上馬路的綠鬣蜥驚嚇，緊急煞車、摔車，所幸無大礙...

幼兒園遭控虐童負責人還原始末 雲縣府：持續突擊稽查

雲林一家私立幼兒園8日遭網友在「靠北幼稚園」臉書粉絲專頁上投訴疑有老師「讓小朋友睡在櫃子裡」等文，事後孩子親屬及縣府教育...

綠營內戰梅山農會總幹事連任 嘉縣4鄉鎮農會三巨頭產生

嘉義縣農會會員代表及17鄉鎮市農會理監事完成改選，鄉鎮市農會今天起陸續開理事會，遴聘總幹事，上午先登場的梅山、竹崎、大林...

心繫嘉義73歲老母 新北社會局股長北漂8年終於返「嘉」

新北社會局老人福利科股長林彩娟是嘉義竹崎人，8年前分發到新北服務，負責多項老人業務，甚至曾帶著新北玩具銀行的二手玩具到泰...

失智據點設嘉義市「鄉下」 暖心里長讓出田地供紓壓

衛福部嘉義醫院與嘉義市頭港里社區合作，開辦失智社區服務據點「嘉憶小站」，位於西區玉山路接近底端、花海節場地旁的田中央，里...

社大與企業辦塗刷共學營 台南大成國中老舊校舍換新妝

台南社大與特力屋仁德店合作，在大成國中開辦空間塗刷共學營，將老舊校舍換新妝、添顏色。學生在畢業前在校園留下色彩，都覺得很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。