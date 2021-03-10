失智據點設嘉義市「鄉下」 暖心里長讓出田地供紓壓

衛福部嘉義醫院與嘉義市頭港里社區合作，開辦失智社區服務據點「嘉憶小站」，位於西區玉山路接近底端、花海節場地旁的田中央，里長游啓明還提供田地讓失智者可耕種，做園藝治療，也是嘉市首個有此服務的失智服務據點。

衛福部嘉義醫院指出，嘉憶小站共可容納確診的失智者15人，免收費用，每周一至四、白天8點半到下午5點提供失智課程，也能協助健康管理、長照諮詢，目前已先從其他據點移過來幾名成員，尚未額滿。

此據點是向里長游啓明承租，他打趣稱，「這裡是嘉義市的鄉下！」希望社區長輩也都能出來走走，不要待家裡；衛福部嘉義醫院院長黃元德說，長輩忌諱去醫院，這據點最能讓他們沒壓力之下，來接觸健康照顧。

至於如何下田？游啓明表示，很多長輩本來就有務農經驗，種花種菜絕對都難不倒，屆時擬畫分田地供認養。