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失智據點設嘉義市「鄉下」 暖心里長讓出田地供紓壓
衛福部嘉義醫院與嘉義市頭港里社區合作，開辦失智社區服務據點「嘉憶小站」，位於西區玉山路接近底端、花海節場地旁的田中央，里長游啓明還提供田地讓失智者可耕種，做園藝治療，也是嘉市首個有此服務的失智服務據點。
衛福部嘉義醫院指出，嘉憶小站共可容納確診的失智者15人，免收費用，每周一至四、白天8點半到下午5點提供失智課程，也能協助健康管理、長照諮詢，目前已先從其他據點移過來幾名成員，尚未額滿。
此據點是向里長游啓明承租，他打趣稱，「這裡是嘉義市的鄉下！」希望社區長輩也都能出來走走，不要待家裡；衛福部嘉義醫院院長黃元德說，長輩忌諱去醫院，這據點最能讓他們沒壓力之下，來接觸健康照顧。
至於如何下田？游啓明表示，很多長輩本來就有務農經驗，種花種菜絕對都難不倒，屆時擬畫分田地供認養。
今天「嘉憶小站」揭牌，市府指出，嘉義市目前共2個共照中心、7個失智據點，提供失智症個案及家庭的生活照顧、醫療照護的諮詢及轉介等，並安排讓失智症個案留在家裡或社區中，安心過正常的生活，有效延緩失智病程的進展。
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