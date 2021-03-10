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新加坡台商訂25噸鳳梨 首批台南出貨

中央社 / 台南10日電

新加坡台商透過貿易公司採購25公噸台灣鳳梨準備銷往新加坡，首批今天上午在台南市楠西區裝櫃，前往關心的台南市長黃偉哲表示，危機就是轉機，將把鳳梨銷售做得更好。

黃偉哲表示，台灣鳳梨出口中國大陸受阻後，中國以外的市場紛紛力挺搶購台灣鳳梨，意外促成國際商機，開拓更多通路，此次感謝楠西褔農集貨場與新加坡台商合作，協助將台灣鳳梨銷售到新加坡。

他說，最近日本市場對台灣鳳梨也反應熱烈，相信在內銷與外銷都穩定成長的情況下，可以補足這次台灣鳳梨受中國大陸禁令影響的缺口。

台商洪瑛蓮表示，在新加坡自從團購訊息一發布，台商同心協力號召，供不應求，這批鳳梨預計一週後運抵新加坡，不排除再追加。

台南市政府農業局長謝耀清表示，台南鳳梨4月進入盛產期，農業局已擬定重點措施協助行銷，同時啟動多元加工，並配合行政院農委會政策強化國際行銷。

黃偉哲表示，因為今年鳳梨突然受到禁令影響，而且鳳梨外銷對中國大陸的市場依賴比較大，大家努力解決產銷問題，而接下來的不管是芒果或者是文旦，雖對中國大陸市場依賴沒有那麼大，但仍會努力把這個市場分散掉，危機就是轉機，未來也會把鳳梨的銷售做到更周全。

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