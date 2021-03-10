社大與企業辦塗刷共學營 台南大成國中老舊校舍換新妝

台南社大與特力屋仁德店合作，在大成國中開辦空間塗刷共學營，將老舊校舍換新妝、添顏色。學生在畢業前在校園留下色彩，都覺得很有意思。

台南社大表示，這場由公民學校、國中及企業共學合作的空間共學營共規畫3梯次活動，除了學生外，也讓社區親子參與。學生部分由社大繪畫志工陳怡如、李嘉芬帶領社大綠屋頂志工隊、大成國中藝術欣賞社團學生，在階梯與門板塗鴉，結合節能小房子、風獅爺、扶桑花等景點，營造空間入口意象。3場共學營計有50人參加，特力屋團隊也出動5名專業油漆工義務教學，讓校園成為企業實踐社會責任的共學合作空間。

大成國中校長陳惠文表示，大成國中有非營利幼兒園及社區大學進駐，服務範圍從幼兒、少年到成人，校園空間從到晚都充分使用。透過社大連結特力屋裝修校園，讓老校舍歡新妝，剛好可迎接4月新生。

特力屋仁德店油漆專員楊志斌說，與社大合辦共學營而走入社區，除了可了解民眾對產品的意見，也能分享油漆常識。台南社大教學經理王複蓉表示，藉由集體動手做，除了讓學生認識校園空間，也更知珍惜與維護。