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社大與企業辦塗刷共學營 台南大成國中老舊校舍換新妝

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大與特力屋仁德店合作，在大成國中開辦空間塗刷共學營，將老舊校舍換新妝。記者鄭惠仁／攝影
台南社大與特力屋仁德店合作，在大成國中開辦空間塗刷共學營，將老舊校舍換新妝。記者鄭惠仁／攝影

台南社大與特力屋仁德店合作，在大成國中開辦空間塗刷共學營，將老舊校舍換新妝、添顏色。學生在畢業前在校園留下色彩，都覺得很有意思。

台南社大表示，這場由公民學校、國中及企業共學合作的空間共學營共規畫3梯次活動，除了學生外，也讓社區親子參與。學生部分由社大繪畫志工陳怡如、李嘉芬帶領社大綠屋頂志工隊、大成國中藝術欣賞社團學生，在階梯與門板塗鴉，結合節能小房子、風獅爺、扶桑花等景點，營造空間入口意象。3場共學營計有50人參加，特力屋團隊也出動5名專業油漆工義務教學，讓校園成為企業實踐社會責任的共學合作空間。

大成國中校長陳惠文表示，大成國中有非營利幼兒園及社區大學進駐，服務範圍從幼兒、少年到成人，校園空間從到晚都充分使用。透過社大連結特力屋裝修校園，讓老校舍歡新妝，剛好可迎接4月新生。

特力屋仁德店油漆專員楊志斌說，與社大合辦共學營而走入社區，除了可了解民眾對產品的意見，也能分享油漆常識。台南社大教學經理王複蓉表示，藉由集體動手做，除了讓學生認識校園空間，也更知珍惜與維護。

台南社大4年前從延平國中遷校大成、後甲國中，並把節能小屋搬到大成國中，透過綠美化，打造綠屋頂花園，已成為校內最具特色的景點，

台南社大與特力屋仁德店合作，在大成國中開辦空間塗刷共學營，將老舊校舍換新妝。記者鄭惠仁／攝影
台南社大與特力屋仁德店合作，在大成國中開辦空間塗刷共學營，將老舊校舍換新妝。記者鄭惠仁／攝影
台南社大將節能小屋打造成綠屋頂花園，已成大成功中最具特色景點。記者鄭惠仁／攝影
台南社大將節能小屋打造成綠屋頂花園，已成大成功中最具特色景點。記者鄭惠仁／攝影

綠屋頂 幼兒園 綠美化

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