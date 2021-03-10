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後壁農會理事會出現廢票 靠抽籤在野驚險勝出
台南市後壁區農會理事會今改選理事長過程出現戲劇化，9張理事票，其中1張因汙損被認定為廢票，雙方4比4打平，最後靠抽籤，由非當權派幸運抽中，隨後新任理事會通過不遴聘現任總幹事，農業局將在2個月後重新辦理總幹事遴聘作業。
後壁農會選情一路緊繃，日前農會代表改選理事，農會當權派在9席理事中，以4比5落後，外界預期選情應該大勢底定。
今上午進行農會理事長、常務監事選舉，就率先登場的理事長選舉，不料，其中一張投給蕭麗姿（非當權派）的選票，因選票上有明顯紅色印泥汙漬，遭認定為廢票，雙方反以4比4打平。
白河警分局調派20多名警力戒護，白河分局長陳明宏親自到場指揮，幸未引爆衝突。
最後進行抽籤決定，當權派推出的洪得晉並未抽中，蕭麗姿拒絕抽籤，由農會輔導科長代抽蕭幸運中籤，蕭麗姿嚴肅表情轉為喜悅，驚險當選理事長。
隨後監事選舉，也由非當權派的郭啟財2比1勝出，最後總幹事遴聘作業，理事會以6比3不遴聘現任總幹事張逸玟，總幹事一職由農會會務部主任吳吉源暫時代理。
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