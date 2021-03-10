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綠鬣蜥大方過馬路還曬太陽害婦人摔車 民眾憂入侵嘉市公園
嘉義市一名婦人昨天中午12時許，騎機車行經文化路口、北香湖公園旁，被一隻衝上馬路的綠鬣蜥驚嚇，緊急煞車、摔車，所幸無大礙，綠鬣蜥還大方在路旁草坪曬太陽，經民眾驅趕才躲進公園，附近居民憂心「 綠鬣蜥是否入侵公園？」呼籲市府重視。
嘉義市建設處副處長羅資政表示，過去只聽說部分河床和市郊有綠鬣蜥蹤跡，這是首次聽說公園發現綠鬣蜥，將立即派人到場了解，如果發現綠鬣蜥進入公園將立即誘捕，並做更多預防對策。
嘉義市電腦公會前理事長徐銘義表示，昨天中午12時許，在北香湖公園旁文化路口，看見婦人騎機車忽摔車倒地，車上物品摔落一地，她指著剛通過馬路的綠鬣蜥說「都是為閃這隻蟲！」
「綠鬣蜥入侵公園了嗎？」徐銘義說，附近民眾看綠鬣蜥停留在人行道上，擔心嚇到其他行人，立即上前驅趕，沒想到綠鬣蜥不太怕人，爬了幾步仍停留在草坪上曬太陽，經眾人驅趕才逃進北香湖公園草叢，居民都憂心「北香湖公園是不是已經成為 綠鬣蜥新棲地？」
外來物種綠鬣蜥近年在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，雖然政府相關單位曾推出誘補政策，還有民眾以彈弓圍捕，1個月可抓上百隻，但數量仍然不減，地方居民研判綠鬣蜥入侵「八掌溪沿岸都淪陷」，沒想到這次居然出現在嘉義市公園內。
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