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高麗菜每顆10元民眾瘋搶 嘉縣補助農民改種契作青花菜
冬季大宗蔬菜高麗菜生產過剩，春節前量多價跌，年節至今價格未起色，農民叫苦，農委會取消耕鋤及登記保障收入措施，採取生產預警機制，未啟動產銷調節措施；嘉義縣朴子市松華里長吳宗憲栽種1分多地高麗菜，請託擅長臉書行銷的文化里長楊石旭幫忙，昨天採收收後用貨車載運3車菜，被民眾搶購一空。
鑑於近年來高麗菜生產過剩，農糧署超產預警效果不佳，嘉縣府以補助誘因，鼓勵農民改種契作青花菜，農業處說，為避免冬季大宗蔬菜高麗菜產銷失衡，鼓勵種植契約種植裡作青花菜，加工開拓國際市場
農業處表示，契作青花菜價格每公斤11元，縣府加碼補助「青花菜契約種植」每公斤1元，另配合農糧署推動「契作加工用青花菜計畫」補助款每公斤1元，共計每公斤13元。
種契作青花菜的青農陳育旗說，高麗菜品種「初秋，不耐貯藏不適合加工外銷，但多數農民認為種高麗菜利潤高，遇上菜價好，比種青花菜划算，青花菜有加工廠收購，契作加工，政府還補助，比高麗菜價穩定有保障。
朴子市松華里長吳宗憲說，種1分多地高麗菜，碰上盛產價格下滑，採收運送果菜市場拍賣，不符成本，不如產地直銷，感謝里長楊石旭幫忙。楊石旭說，碰上疫情，買氣差，天氣又暖和，高麗菜盛產價跌，吳宗憲栽種的高麗菜每顆2至3斤重，只賣10元，昨天運來3車到他服務處，透過臉書手機直播宣傳直銷，民眾很捧場，全部2千多顆很快就被搶光光。
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