高麗菜每顆10元民眾瘋搶 嘉縣補助農民改種契作青花菜

冬季大宗蔬菜高麗菜生產過剩，春節前量多價跌，年節至今價格未起色，農民叫苦，農委會取消耕鋤及登記保障收入措施，採取生產預警機制，未啟動產銷調節措施；嘉義縣朴子市松華里長吳宗憲栽種1分多地高麗菜，請託擅長臉書行銷的文化里長楊石旭幫忙，昨天採收收後用貨車載運3車菜，被民眾搶購一空。

鑑於近年來高麗菜生產過剩，農糧署超產預警效果不佳，嘉縣府以補助誘因，鼓勵農民改種契作青花菜，農業處說，為避免冬季大宗蔬菜高麗菜產銷失衡，鼓勵種植契約種植裡作青花菜，加工開拓國際市場

農業處表示，契作青花菜價格每公斤11元，縣府加碼補助「青花菜契約種植」每公斤1元，另配合農糧署推動「契作加工用青花菜計畫」補助款每公斤1元，共計每公斤13元。

種契作青花菜的青農陳育旗說，高麗菜品種「初秋，不耐貯藏不適合加工外銷，但多數農民認為種高麗菜利潤高，遇上菜價好，比種青花菜划算，青花菜有加工廠收購，契作加工，政府還補助，比高麗菜價穩定有保障。