老天幫幫忙！旱象白河蓮花栽種銳減 官田菱農憂

台南市白河蓮花及官田菱角栽種面積及產值都居全國之冠，當前旱象籠罩，白河蓮花種植面積由去年約300公頃，銳減至今年約170公頃，是否衝擊未來官田菱角種植仍不明朗，面對水情嚴峻，不少老農民煩惱到睡不著，市府與與農會表示，會設法協助。

白河素有「蓮鄉」美譽，每年蓮花綻放吸引大批遊客賞蓮，估計蓮子、蓮藕（藕粉），年經濟產值就超過3億元，不過，從去年汛期降雨少，曾文、烏山頭等主要水庫進帳不如往年，不少人憂心衝擊農業，白河蓮花種植面積由去年300公頃，大幅滑落至今年約170公頃，許多缺水農田，因無水源逕行辦理休耕領補助，部分可抽地下水農田，勉強苦撐。

曾任白河區長、現任農田水利署嘉南管理處副處長蕭福清說，一般來說，白河蓮花大都在春節前後下種，每年5月左右可賞花、6月採收蓮子，年底前挖蓮藕，年產值約3億元，是地方重要經濟作物，今年水情嚴峻，衝擊蓮花相關產業。

「今年真的相當弔詭，不確定因素增加。」約30公里外的官田區，菱角栽種面積近300公頃，每年為地方帶來至少2億元，官田區長顏能通及農會總幹事林正容都說，官田菱角主要栽種時間約6月一期稻作後，今年因旱象遇到休耕，面對當前嚴峻水情，不諱言壓力不小，兩人說，要觀察注意清明後梅雨季，希望能為嘉南平原帶來豐沛雨水，否則若要等到汛期後颱風，那就大不妙了。

70多歲官田區東西庄陳姓老農民苦嘆說，現在真的要祈求老天爺幫幫忙，惠賜未來多一點雨水，否則農田乾涸水源不足，很擔心會影響未來菱角栽種，煩惱到吃不好也睡不好。