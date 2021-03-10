快訊

王定宇、顏若芳爆同居 海派中箭 緋聞埋綠派系戰火

內衣裙海擋槍砲？緬甸「日夜獵捕」輪迴的血腥鎮壓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老天幫幫忙！旱象白河蓮花栽種銳減 官田菱農憂

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
旱象嚴重，台南白河蓮花栽種銳減，不少農民放棄種植。記者謝進盛／攝影
旱象嚴重，台南白河蓮花栽種銳減，不少農民放棄種植。記者謝進盛／攝影

台南市白河蓮花及官田菱角栽種面積及產值都居全國之冠，當前旱象籠罩，白河蓮花種植面積由去年約300公頃，銳減至今年約170公頃，是否衝擊未來官田菱角種植仍不明朗，面對水情嚴峻，不少老農民煩惱到睡不著，市府與與農會表示，會設法協助。

白河素有「蓮鄉」美譽，每年蓮花綻放吸引大批遊客賞蓮，估計蓮子、蓮藕（藕粉），年經濟產值就超過3億元，不過，從去年汛期降雨少，曾文、烏山頭等主要水庫進帳不如往年，不少人憂心衝擊農業，白河蓮花種植面積由去年300公頃，大幅滑落至今年約170公頃，許多缺水農田，因無水源逕行辦理休耕領補助，部分可抽地下水農田，勉強苦撐。

曾任白河區長、現任農田水利署嘉南管理處副處長蕭福清說，一般來說，白河蓮花大都在春節前後下種，每年5月左右可賞花、6月採收蓮子，年底前挖蓮藕，年產值約3億元，是地方重要經濟作物，今年水情嚴峻，衝擊蓮花相關產業。

「今年真的相當弔詭，不確定因素增加。」約30公里外的官田區，菱角栽種面積近300公頃，每年為地方帶來至少2億元，官田區長顏能通及農會總幹事林正容都說，官田菱角主要栽種時間約6月一期稻作後，今年因旱象遇到休耕，面對當前嚴峻水情，不諱言壓力不小，兩人說，要觀察注意清明後梅雨季，希望能為嘉南平原帶來豐沛雨水，否則若要等到汛期後颱風，那就大不妙了。

70多歲官田區東西庄陳姓老農民苦嘆說，現在真的要祈求老天爺幫幫忙，惠賜未來多一點雨水，否則農田乾涸水源不足，很擔心會影響未來菱角栽種，煩惱到吃不好也睡不好。

白河 農民

延伸閱讀

時序入春 台南3月賞花攻略全公開

感謝女警辛勞 白河警贈婦女節蓮花及禮券表敬意

最美木棉花道盛開遇崁頂福安宮進香潮 交通看這裡

白河木屐寮南天宮擲筊 36萬元原木貨櫃屋得主出爐

相關新聞

老天幫幫忙！旱象白河蓮花栽種銳減 官田菱農憂

台南市白河蓮花及官田菱角栽種面積及產值都居全國之冠，當前旱象籠罩，白河蓮花種植面積由去年約300公頃，銳減至今年約170...

南市崇興路修補 挨批施工粗糙

南台南副都心重劃道路崇興路位在巴克禮公園後方，居民運動、休憩常會經過，去年5月即有不少人反映路面凹凸不平、路磚縫隙大，導...

大排變紅水 疑優氧化前兆

水情嚴峻，嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段逾500公尺長水域，水突然變紅，居民質疑排廢汙染，縣府環保局派員稽查，並未發現沿...

高麗菜首度銷美 農民電蚊拍除蟲

高麗菜價直直落，農糧署昨天在雲林縣二崙果菜市場封存4貨櫃、80公噸高麗菜外銷至美、日、新加坡等地，農糧署長胡忠一說，台灣...

農村老化、缺工 菱角田不增反減

得大量仰賴供灌的白河蓮花、官田菱角除因水情嚴峻產業面臨衝擊，當前農村人力老化、缺工問題更大，種植面積不增反減，農民除相互...

蓮花、菱角盼雨 農民煩到睡不好

台南市白河蓮花及官田菱角栽種面積及產值都居全國之冠，受旱象影響，白河蓮花種植面積由去年約300公頃銳減至今年約170公頃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。