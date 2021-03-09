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影／空拍驚見黃色巨龍？ 嘉義黃花風鈴木盛開民眾搶拍

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣朴子溪沿岸，溪北六興宮旁風鈴木花道栽種黃花風鈴木綿延3公里，空拍照宛若黃色巨龍般。圖／Wade Lee提供
嘉義縣朴子溪沿岸，溪北六興宮旁風鈴木花道栽種黃花風鈴木綿延3公里，空拍照宛若黃色巨龍般。圖／Wade Lee提供

嘉義縣朴子溪沿岸，溪北六興宮旁風鈴木花道栽種黃花風鈴木綿延3公里，今年受乾旱影響，花況僅開約8成，但賞花遊客仍絡繹不絕，攝影師柯發壽利用空拍機捕捉絕美瞬間，形容如「黃色巨龍」般，令人驚艷，但違規停車、攤販擺攤等亂象叢生，也嚴重影響美感，破壞環境。

各地去年3月黃花風鈴木盛開，掀起一波黃色風暴，今年碰上乾旱，朴子溪沿岸風鈴木花況不如去年，攝影師柯發壽說相比去年，今年花開較不密集，僅約8成左右，但仍遊客如織。

「黃色風暴就缺一場春雨」，林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株解釋，風鈴木生長熱帶美洲，光照是最基本開花條件，光照不足就無法開好，日照加降雨，讓風鈴木怒放，水分是影響開花很大因素。

當地民眾則抱怨今年臨時攤販比去年更多，遊客不只隨意停車，更將垃圾隨意丟置。

太保市長黃榮利表示，已委託警察局疏導，並與社區居民合作提供商家擺攤，但防汛道路屬河川局轄區，公所無公權力介入，違規停車部分，也僅能以勸導方式，敬請民眾配合。

嘉義縣朴子溪沿岸，溪北六興宮旁風鈴木花道栽種黃花風鈴木綿延3公里，空拍照宛若黃色巨龍般。圖／Wade Lee提供
嘉義縣朴子溪沿岸，溪北六興宮旁風鈴木花道栽種黃花風鈴木綿延3公里，空拍照宛若黃色巨龍般。圖／Wade Lee提供
嘉義縣朴子溪沿岸，溪北六興宮旁風鈴木花道栽種黃花風鈴木綿延3公里。圖／Wade Lee提供
嘉義縣朴子溪沿岸，溪北六興宮旁風鈴木花道栽種黃花風鈴木綿延3公里。圖／Wade Lee提供
嘉義縣朴子溪沿岸，溪北六興宮旁風鈴木花道栽種黃花風鈴木綿延3公里，空拍照宛若黃色巨龍般。圖／柯發壽提供
嘉義縣朴子溪沿岸，溪北六興宮旁風鈴木花道栽種黃花風鈴木綿延3公里，空拍照宛若黃色巨龍般。圖／柯發壽提供

風鈴木 朴子溪 空拍機

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