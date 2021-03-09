除蟲新方！農民用電蚊拍 效果佳又減少噴藥
高麗菜價直直落，到田採摘每粒只10元，但農民護菜用心仍不變，目前天氣冷熱交替，蟲害特別嚴重，即便菜賣不了錢，也不讓蟲啃光，雲林縣虎尾鎮農民林炳日創意十足，用電蚊拍下田除蟲，效果佳且減少噴藥，也讓人感受農民護農的苦心。
高麗菜生產過剩，價格跌至每公斤只剩約5元，有的農民決意耕鋤作堆肥，有人開放供人免費採摘，賣相較好的則以每粒10元任人採，但虎尾鎮農民林炳日認為辛苦栽種的高麗菜，不管賣得好不好價格，都要把菜護好。
最近正值寒、熱交替季節，蟲害特別嚴重，尤其「菜蛾」、「小蝴蝶」，林炳日說，採收前為確保食安，都會停止用藥，這段期間最容易遭蟲害，一旦被蟲咬，整粒高麗菜坑坑洞洞，尤其在低價時更沒人要買。
他說，過去有人會再噴一次短期性的藥，但他不想那麼做，可是用手抓蟲又太費工，蟲多到根本抓不勝抓，為能確保菜相完好，他才想出用電蚊拍的方法，只要沿著菜的土溝一路走，撥動菜葉，就可聽到噼嚦叭啦的聲響，躲在葉梗間的蛾蟲都被電死，省去許多麻煩。
連飛舞田間的小蝴蝶也只要用電蚊拍一揮，馬上觸電落地，平均1天可除數千隻蟲，他說，蟲蛾在田的周邊最多，電蚊拍省時又省力，效果不錯，只需幾顆電池就可保住菜的完美，比花錢噴藥划算又安全。
他頂著太陽在田間揮拍滅蟲，有路人以為他在田裡「打網球」，得知他是為保護高麗菜，被他的用心所感動。
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