嘉市汙水道第1期延至2026完工 今年接管率微升至3.5%

嘉義市政府將汙水下水道系統建設第1期工程併成5大標案，原要加速去年底全數發包，但中央認為補助款不足要求暫緩，立委王美惠昨天開協調會，針對尚未招標發包的2大標案，將延緩到今年中、年底；市府工務處預計，目前1.77%汙水接管普及率，到今年底應突破到3.5%以上。

市府工務處指出，原本汙水下水道第1期工程共9個標，整合成5大標，分別是第1標、第2與3標、第4與5標、第6與7標、第8與9標；目前的進度，第1標今年7月完工，第2與3標去年5月開工，第4與5標本月中旬開工。

據了解，第4與5標去年公告招標，營建署一度盼先撤下，但市府仍標出並發包，工務處評估，此標應到年底才須付款，屆時中央補助款無法支應，再考慮由市府先代墊。

據指出，市府曾詢問中央對於後續標案發包時程、補助款不足是否代墊，獲回覆「尊重」，王美惠希望能達成共識，昨天邀營建署、市府工務處協調，要求營建署在年中進行預算調整時統籌研辦，盡量給嘉市府支持。

剩餘2個未發包的標案，因第1期整體經費也超過原本的實施計畫2億多元，王美惠請市府修正計畫、配合營建署下半年預算調整，後續再辦發包。

工務處表示，目前達成的共識，第6與7標會延到今年6月左右再招標發包，第8與9標延至今年底再招標，但也形同整個第1期工程會往後延，原預計2023年完工，跟著改到2026年。