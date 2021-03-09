3月27日漁光島藝術節 主題「安棲之嶼」療癒身心

兩年一度的漁光島藝術節在3月27日盛大開幕，活動持續到4月17日。12組藝術家、團隊以「安棲之嶼」為展覽主題，將展覽鎖定「療癒」，希望讓遊客能在這座島上療癒身心。

台南市政府文化局今天在市政會議中，呈報2021漁光島藝術節活動內容規畫。今年預計邀請12組藝術家、團隊，包括阿部乳坊、何采柔、徐婷、范承宗、南藝大建築所Group B團隊、禹禹工作室、建築師石昭永、蔡筱淇，以及日本藝術家吉川公野雙人組、邱承宏、陳建智、曾靖婷、漁光國小學生等為漁光島創作12件作品，在開幕當天也預計邀請I Mean Us樂團及音樂詩人雷光夏演出。

此外，文化局將於每週末假日在漁光島T字路口舉行「漁光海島市集」結合在地海島居民共同參與；特色市集則由台南藝術在地特色商家共同規劃，在防風林草地裡，共同建立人與人之間的美好事物。

文化局指出，漁光島藝術節的目標在於推廣在地文化與生態環境，以藝術展覽規畫手法將漁光島豐富多元的面向介紹給民眾。今年回應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，設定展覽主題「安棲之嶼」，將展覽鎖定「療癒」，希望讓遊客能在島上療癒身心。

台南市長黃偉哲表示，大家對於漁光島藝術節寄予厚望，也是少數有可能如期舉辦的大型活動，因為剛好碰到疫情，所以必須有一些新的做法，除了交通疏運、廁所整潔、環境維護的落實外，也希望文化局能特別做好防疫工作，讓來參觀的民眾，不論是市民朋友，還是外地來的遊客，帶著一個好印象回去。

市府也提醒民眾，27日至4月18日每天上午10時到下午6時為封島時間，封島點為漁光大橋入口處，漁光大橋「禁止汽、機車進入」，僅開放接駁車、當地居民、當地商家及公務用車通行，民眾可搭乘免費接駁專車或步行進入漁光島。