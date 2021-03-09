清明掃墓要防疫！黃偉哲宣布入塔參拜實名制
國內新冠肺炎疫情稍趨緩，但因應清明節將至的聚集人潮，台南市長黃偉哲今天下午在防疫會議中宣布取消聯合法會，各納骨塔須規畫室內分流動線及人數管制，入塔參拜必須實名登記，接駁車則採定點上車須量額溫、戴口罩。
市府民政局指出，天氣雖然逐漸轉暖，但市府對疫情仍不敢掉以輕心，因此祭出相關防疫措施，包括取消聯合法會、規畫室內分流動線及人數管制等防疫措施。
黃偉哲指出，4月天氣開始變暖，清明連假可能又有另一波群聚，呼籲市民對疫情不要放鬆，出遊還是要做足個人防護措施，祭拜祖先也要配合相關防疫規定。
黃偉哲認為，不積極防疫對於疫情控制或對整體經濟都會產生重大影響，中央流行疫情指揮中心宣示秋冬防疫專案到3月底，現在還剩20多天，希望市民堅持守住防疫的防線。
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