監視系統運用 台南警偵破刑案10年成長逾5倍

監視系統已成警方辦案不可或缺的工具。台南市政府警察局統計，台南市警方運用監視器破獲刑案數，從民國100年550件增至109年2870件，成長逾5倍。

台南市警局人員今天在市政會議報告指出，隨著科技進步、監視器功能提升及運用大數據資料分析，警察局運用監視器破獲刑案成效顯著，監視錄影系統近3年平均妥善率也達到97.54%。

目前台南市政府動用第二預備金新台幣6200萬元，在校園周邊建置新機組及汰換舊型機組，今年還編列9561萬8000元，進行監視錄影系統的汰換、維修、電費及網路費等。

警方表示，除治安及交通熱點外，警方也在新設重劃區及新設道路陸續規劃建置監視錄影系統，且與市府各局處資源共享，包括交通局監控觀光景點計算旅行時間，水利局估算易淹水區淹水高度，消防局易致災害區域即時影像，環保局查緝違反廢棄物清理法，衛生局尋獲違反居家檢疫者等。

台南市長黃偉哲指出，監視錄影系統已成為治安主力，很多民眾也覺得社區有監視器相對安全，但在建置新監視器以維護治安的同時，資安及個資保護也必須兼顧。