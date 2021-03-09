冷鏈技術克服長途運輸 雲林高麗菜首度銷美

國內高麗菜生產過剩，價格下滑，為加強蔬果外銷，農委會繼6日外銷20公噸「初秋」高麗菜至中東杜拜，今天在雲林二崙果菜市場封存4貨櫃、80公噸銷至美、日、新加坡等地，農糧署長胡忠一說，台灣突破冷鏈技術，將其中40公噸高麗菜首次銷到美國加州。

胡忠一說，高麗菜往年多供應日本、加拿大、香港、泰國及新加坡等國，深受當地華人喜愛，上周六輔導農民團體配合貿易商試銷中東杜拜，出口20公噸，此次輔導二崙大蒜生產合作社、二崙果菜生產合作社共同開拓外銷新通路，首度銷到美國，航運加上檢疫期程約需16至20天，冷鏈物流克服此問題，到美國拆箱後，上架還可販售1至2周。

農糧署指出，為穩定農產品產銷，除輔導產地加工，也擴大行銷及拓展外銷，希望讓當地華人及西方消費者品嘗到鮮甜蔬菜；另也媒合口湖合作農場與羅吉斯克公司合作，在西螺包裝場裝櫃出口高麗菜。

胡忠一說，國內有作物種植的預警機制，提醒農民注意生產情形，高麗菜年初價格較高，1公斤價格約30至40多元，致農民搶種，3月產量過多，政府擴大國內行銷、輔導加工及拓展外銷，目前已達1600多公噸，希望藉此確保農民收益。

雲林縣政府也積極開拓內銷市場，年前至今行銷713.9公噸高麗菜，內外銷雙管齊下，希望增加蔬果能見度，穩定價格並照顧到農民。