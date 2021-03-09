台灣燈會副燈賞燈遊客破4萬5 北門遊客中心延展至清明

2021台灣燈會副燈「犢站金榜」及「懷舊時光燈區」燈藝作品，在雲嘉南濱海國家風景區台南北門遊客中心展出，遊客已突破4萬5千人，將延展至4月5日，商家也推出一系列優惠好康，希望帶動新一波人潮。

雲嘉南風管處說，為讓更多民眾有機會賞燈，特將北門副燈區展期延長，且即日起至清明連假4月5日，於每周五、六、日，晚間6時至9時點燈。

北門觀光圈店家推出許多優惠活動：一、錢來也商店4月2日至5日前往打卡及押證件，即可免費騎自行車慢遊北門」。二、洗滌鹽觀光工場憑當日水晶教堂入園發票，至洗滌鹽觀光工場及錢來也雜貨店消費滿百元即享9折優惠、至洗滌鹽觀光工場粉絲專頁按讚、分享及打卡，贈送精美小禮物。

三、北門嶼輕食風味餐廳推出北門秘境小旅行遊程優惠200元及晚上5時至8時30分來店用餐享9折，並贈送鹽鄉民宿住宿優惠券。另外，假日來北門婚紗美地有火舞團及歌唱表演，4月3、4日還有氣球表演。

另外，只要至錢來也商店、洗滌鹽觀光工場、北門嶼輕食風味餐廳、井仔腳瓦盤鹽田賣店等4間店家消費並打卡，加碼贈送「活力牛」小提燈，數量有限，送完即止。

雲管處也推薦遊客白天可順遊北門周邊景點，如南鯤鯓代天府、雙春濱海遊憩區、井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心、東隆宮王爺信仰文物館等景點，入夜後再到北門遊客中心前廣場大草坪賞北門副燈區，品嘗在地特色美食小吃。更多建議遊程、住宿、餐飲店家資訊，請查詢雲嘉南濱海國家風景區官網。