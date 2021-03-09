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影／阿管處推「輕旅饗宴」 阿里山美食美景一次擁有

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與嘉義縣旅行同業公會合作，推出「阿里山輕旅饗宴」。記者莊祖銘／攝影
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與嘉義縣旅行同業公會合作，推出「阿里山輕旅饗宴」。記者莊祖銘／攝影

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與嘉義縣旅行同業公會合作，推出「阿里山輕旅饗宴」，沿台18線阿里山公路規劃3款遊程，今日上午記者會發表「樂野部落原味探索」、「阿里山春饗宴－櫻姿豐花」2日遊行程，帶遊客深入體驗阿里山地區獨特的文化與自然風貌。

樂野部落原味探索」2日遊以阿里山特有的鄒族文化為主軸，部落耆老幽默風趣的文化導覽解說、部落竹杯製作、族服體驗、還有有趣的不插電手作咖啡，體驗一杯咖啡的製程，再搭配美味的部落特色風味餐，讓遊客盡情暢遊鄒族文化旅程。

「春饗宴－櫻姿豐花」2日遊搭配阿里山著名的櫻花季，白天徜徉在滿山遍野的花海、走訪奮起湖老街、以及在阿里山特有地景中享受森林茶席，結合司茶人奉茶，感受從品茗到靜心沉澱的情境氛圍，晚上還可欣賞石棹五彩繽紛的琉璃光夜景

另規劃以美食為主軸之「森林精靈美食禮讚2日遊」，除在森林中享受茶香環繞的森林茶席、石棹琉璃光夜景、不插電手作咖啡體驗，還特別規劃了浪漫森林精靈燭光晚餐，在森林療育的氛圍中，享用在地特色餐點。

阿管處處長維新表示，阿里山聞名國際，幅員廣闊，特色旅遊希望走小眾精緻化和深度路線，此次活動主推櫻花、咖啡、茶和原民體驗，未來活動仍會持續進行，近日紫藤花盛開，螢火蟲季即將到來，會與業界討論挖掘在地特色給遊客不一樣的體驗，帶動阿里山區產業發展。

遊程於110年03月01日至110年09月30日期間陸續上架販售，即日起至8月31日止參加遊程的旅客還有機會抽中Iphone 12手機、50吋液晶電視等精美大獎，詳情可洽行易旅行社 (05)216-9168

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與嘉義縣旅行同業公會合作，推出「阿里山輕旅饗宴」。記者莊祖銘／攝影
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與嘉義縣旅行同業公會合作，推出「阿里山輕旅饗宴」。記者莊祖銘／攝影
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與嘉義縣旅行同業公會合作，推出「阿里山輕旅饗宴」，記者會現場，鄒族美女表演優美舞蹈。圖／阿管處提供
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與嘉義縣旅行同業公會合作，推出「阿里山輕旅饗宴」，記者會現場，鄒族美女表演優美舞蹈。圖／阿管處提供

阿里山 咖啡 櫻花季

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