六甲落羽松季落幕 遊客超過30萬人次公所贈明信片致謝

台南市六甲區落羽松賞紅活動落幕，六甲區公所下午發布統計遊客超過30萬人次，停車數達8萬3千多輛，相較去年15萬遊客數翻倍，商圈營業額提升3到4成。

六甲區長陳啓榮為感謝麻豆警分局及林鳳社區對落羽松季活動付出，今天贈送區公所文創商品「落羽松」、「古廟風情」、「六甲老屋」等三種具有景觀、宗教、藝文特色明信片麻豆分局200套、林鳳社區40套表達感謝慰勞。

陳啓榮表示，活動有此亮眼成績，全感謝各機關單位的配合與奉獻，及各界的不斷指教與提供建議，區公所團隊對每日發現的問題立即做滾動式檢討與改進，提供遊客安全、便利的走春景點。

為維護六甲落羽松季活動人潮車流，麻豆警分局出動超過600人次警力維持交通，尤其假日及春節每天更安排30名警力到場，讓活動能順利進行。另區公所設置5座臨時廁所，環保局支援1台流動廁所車，動員林鳳社區志工打掃周邊環境及防疫宣導，這些單位犧牲假日，熱心奉獻心力，使得長達一個月落羽松季能圓滿落幕。

活動期間在地南六基金會贊助提供10台公益腳踏車放置林鳳派出所，供自由行遊客借用漫遊各景點，借用次數達800餘次；也贊助執勤警員中晚餐及園內場地設施、文宣等合計約48萬元經費。