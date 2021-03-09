斗六這路口標線太滑公所查原因 原來是「玻璃珠」出錯

雲林斗六田單街、富強街十字路口6日畫新「慢」字標線提醒用路人，未料當天一完工，晚間就有一名機車騎士行經標線後摔車，斗六市公所獲報後派員到場檢查，確認是標線玻璃珠含量過高及未能黏著標線表面而出現滑動情形，昨晚緊急移除，今重新施畫；縣警局交通隊表示，道路標線雖皆有防滑設計，但騎士行經時仍需緩煞慢行，避免滑倒受傷。

斗六一名26歲鍾姓男子上周六晚間7時許騎機車經過田單街、富強街，經過該路口處「慢」字標線時疑因路面過滑而摔車，「碰」機車倒下的巨大聲響引來附近住戶關注；據住戶轉述傷者說法，當時準備通過路口，機車為停下查看路口狀況，車速並不快，沒想到龍頭突然打滑、失去重心才會摔倒。

消防局獲報後派出救護人員前往，幸鍾男僅有左手、左腳擦傷，其他部位無大礙；不過由於該路口4街頭都有畫上新標線，附近住戶表示，此路段有不少機車會通行，希望相關單位能盡速改善，以防還有下一個騎士摔車受傷。

該路段因屬市區道路，由斗六市公所管轄，工務課獲知消息後第一時間通知施工廠商到場檢查。課長傅騰標表示，在熱塑性塑膠標線材料內，除原均勻參有重量比30%以上玻璃珠外，施工中標線表面在熔融狀態時，再於每公尺長度內以每10公分寬使用16公克玻璃珠用量均勻撒布表面，可增加抗滑效能。

由於該處標線當天才剛完工，經檢查後，確認是因施作機具玻璃珠外灑器出現故障，造成原本為防滑功能的玻璃珠，沒有完全黏著在標線上，才會出現滑動反效果。

傅騰標指出，廠商昨已先將未附著在標線上的玻璃珠移除，今則將標線都刨除、重繪，並修復機具重灑玻璃珠，確保用路人日後行車安全。