東石高中燃燒棒球魂創佳績 蔡易餘媒合聯電董事長捐百萬

嘉義縣東石高中棒球隊成立23年，是縣內唯一高中棒球學校，也是國內青棒選手搖籃，全國賽屢創佳績，因疫情缺乏培訓經費，繼去年80歲棒球界名人、同發建設公司董事長廖敏雄，到校贊助百萬元；立委蔡易餘媒合聯電董事長洪嘉聰，上午到校捐助百萬元，並與校長楊長鉿簽為期5年捐助合約，每年捐百萬元，隊員開心大喊「謝謝聯電！」

「嘉義棒球隊很厲害！」洪嘉聰說，他是彰化人，過去看少棒賽，嘉義垂楊、朴子少棒隊，將各隊打得唏哩嘩啦，經東高校友李文慶介紹，立委蔡易餘請託，他馬上答應贊助棒球隊。蔡易餘說，台積電與聯電是台灣「護國神山群，東高棒球隊有護國神山當靠山，安啦！」

捐贈儀式在東高司令台舉行，東高校友副縣長吳容輝、副議長陳怡岳、議員黃鉦凱、姜梅紅、球隊後援會、朴子市長吳品叡等來賓觀禮見證，棒球隊跳戰舞歡迎貴賓，接著洪嘉聰致贈百萬元支票給校長楊長鉿及球隊，雙方簽捐助合約，蔡易餘、吳容輝、嘉義律師公會理事長陳澤嘉見證。

楊長鉿帶領球隊喊「有想法就有辦法！」口號，棒球隊回贈繡有「洪嘉聰」字樣專屬球衣感謝，會後到棒球場，蔡易餘當投手、李文慶當捕手，洪嘉聰揮棒打擊，獲來賓熱烈掌聲，大家觀看球員訓練，為他們加油打氣。