他捐了嘉義大林鎮公所360副老花眼鏡 拋磚引玉不求回報

許多民眾到公部門洽公，填寫資料時，才發現忘記帶老花眼鏡出門，面對細小的表格模糊的字體，彷彿霧裡看花，想請人幫忙卻又不好意思開口，大林鎮民江先生意識到這個問題慨捐贈360副老花眼鏡給公所分配使用，讓洽公民眾看得清楚，也希望此舉能拋磚引玉，鼓勵更多人共襄盛舉。

江先生家住大林鎮上林里，在嘉義市南京路開店經營眼鏡鏡片批發生意，過年期間遇到大林鎮長簡志偉，提及到公所洽公民眾所遇到的窘境，江先生立即允諾捐贈老花眼鏡給公所作公眾使用，從100度到400度每組12副，計有30組共360副。

簡志偉也感謝熱心鎮民捐贈，使公所營造更友善便民的洽公環境，帶給大林鄉親更便利的生活。這樣的善行義舉，更顯得大林是一個溫暖的地方，簡鎮長也期盼江先生仁善之舉能夠發揮拋磚引玉的效用，鼓勵更多人共襄盛舉，投入公益活動。大林鎮公所將這批老花眼鏡分配至鎮內老人會館、21里的里辦公處、以及公所業務單位窗口，提供有需要民眾使用。

根據醫學研究，正常情況下，老花眼平均年齡出現在45歲以後，但因為3C科技盛行，現在有些人不到40歲就患上了老花眼，老花眼帶給民眾閱讀和書寫的不便普及於40歲以後的年齡層。