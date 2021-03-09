快訊

U值媒／三接遷走就能護藻礁？實際研究者真心說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他捐了嘉義大林鎮公所360副老花眼鏡 拋磚引玉不求回報

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
大林鎮長簡志偉（右）感謝江先生捐贈眼鏡，讓民眾洽公更方便。圖／大林鎮公所提供
大林鎮長簡志偉（右）感謝江先生捐贈眼鏡，讓民眾洽公更方便。圖／大林鎮公所提供

許多民眾到公部門洽公，填寫資料時，才發現忘記帶老花眼鏡出門，面對細小的表格模糊的字體，彷彿霧裡看花，想請人幫忙卻又不好意思開口，大林鎮民江先生意識到這個問題慨捐贈360副老花眼鏡給公所分配使用，讓洽公民眾看得清楚，也希望此舉能拋磚引玉，鼓勵更多人共襄盛舉。

江先生家住大林鎮上林里，在嘉義市南京路開店經營眼鏡鏡片批發生意，過年期間遇到大林鎮長簡志偉，提及到公所洽公民眾所遇到的窘境，江先生立即允諾捐贈老花眼鏡給公所作公眾使用，從100度到400度每組12副，計有30組共360副。

簡志偉也感謝熱心鎮民捐贈，使公所營造更友善便民的洽公環境，帶給大林鄉親更便利的生活。這樣的善行義舉，更顯得大林是一個溫暖的地方，簡鎮長也期盼江先生仁善之舉能夠發揮拋磚引玉的效用，鼓勵更多人共襄盛舉，投入公益活動。大林鎮公所將這批老花眼鏡分配至鎮內老人會館、21里的里辦公處、以及公所業務單位窗口，提供有需要民眾使用。

根據醫學研究，正常情況下，老花眼平均年齡出現在45歲以後，但因為3C科技盛行，現在有些人不到40歲就患上了老花眼，老花眼帶給民眾閱讀和書寫的不便普及於40歲以後的年齡層。

老花 嘉義

延伸閱讀

田徑／締全中運鏈球王朝 趙一檜要交棒

南投埔里凶殺案 越女身中多刀11日解剖找致命傷

2處「九重葛花瀑」爆量盛開！嘉義三色花墻秘境、台中300公尺花道美拍必訪

新秘境更好拍！嘉義大林「3公里黃金花廊」滿開，近距離賞黃花風鈴木

相關新聞

斗六這路口標線太滑公所查原因 原來是「玻璃珠」出錯

雲林斗六田單街、富強街十字路口6日畫新「慢」字標線提醒用路人，未料當天一完工，晚間就有一名機車騎士行經標線後摔車，斗六市...

越南新住民小學畢業刻苦自學 用中文寫勵志書圓作家夢

嫁到嘉義縣水上鄉的越南新住民鄧婷如，15年前從不懂中文小學畢業生，利用工作，不停自學，生育1對子女，蛻變成用中文寫勵志書...

台南火花木棉花盛開 搭配歐式城堡街景令人驚艷

「紅紅的花開滿了木棉道，長長的街好像在燃燒。 」今天春暖花開，台南市中西區府前路二段木棉樹，綻放出火紅色花朵，有如燃燒的...

東石高中燃燒棒球魂創佳績 蔡易餘媒合聯電董事長捐百萬

嘉義縣東石高中棒球隊成立23年，是縣內唯一高中棒球學校，也是國內青棒選手搖籃，全國賽屢創佳績，因疫情缺乏培訓經費，繼去年...

他捐了嘉義大林鎮公所360副老花眼鏡 拋磚引玉不求回報

許多民眾到公部門洽公，填寫資料時，才發現忘記帶老花眼鏡出門，面對細小的表格模糊的字體，彷彿霧裡看花，想請人幫忙卻又不好意...

高麗菜免費送家扶自由捐 台南蔡育輝服務處熱鬧做公益

近來高麗菜量多價跌，由台南市議會發起「力挺農民」行動，今早同步在各議員服務處舉行，市議員蔡育輝服務處也提供捐獻箱讓鄉親們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。