時序入春 台南3月賞花攻略全公開

時序入春，台南百花齊放，台南市政府觀光旅遊局今天公布台南3月賞花攻略，從市區到鄉間的木棉花道、黃花風鈴木、羊蹄甲、蜀葵、麥田等，美景相連。

觀光旅遊局人員指出，風鈴木是台南溪堤及道路兩旁常見樹種，鮮黃色及洋紅色花朵盛開時非常豔麗，從12月至隔年4月都可見到。

想一睹黃花風鈴木，原台南市區的林森路、大學路、東豐路、體育公園竹溪旁、南寧街、東門路、崇善路、開山路及億載金城等都是賞花熱點。

此外，台南都會公園、虎頭埤風景區、佳里運動公園、新營急水溪河堤旁、長勝營區等也是風鈴木的賞花區，南部科學園區更有逾2000棵的黃花風鈴木。

羊蹄甲以台南公園最有名，每逢春天，台南公園就會出現成片成林的羊蹄甲粉紅花海，3月正值盛開，不僅是浪漫打卡熱點，也是台南轉運站前吸睛亮點。

沿著台南市新營區往東山區的南314道路，一路到北勢寮一帶可見的是向日葵花田，東山區公所配合當地自行車道推出「花現東山尋寶趣」活動，在花海中隱藏謎題關卡，成功解題者有機會抽到東山龍眼乾禮盒。

白河林初埤和將軍苓子寮的木棉花開始盛開，尤其是白河林初埤木棉花道曾獲選世界15處最美花道之一，每年都會吸引大批遊客搶拍火焰般「橘紅花海」。將軍區則擁有台南最密集的木棉花道，全區栽種約3000棵木棉花。

學甲區光華里活動中心周邊蜀葵田花名遠播，蜀葵因生長高度達1公尺至2公尺，又名「一丈紅」，比人還高。學甲小麥田也相當有名，麥穗植株由青轉黃，完整呈現黃金麥浪。

台南市官田區烏山頭水庫香榭大道的南洋櫻，是台南許多情侶留影及拍攝婚紗熱點之一，櫻雪紛飛為香榭大道鋪上粉紅花毯。白河區將軍埤及新化區武德殿的後方也種有南洋櫻。台南今年南洋櫻預定3月中旬及下旬盛開。

苦楝不同於其它鮮豔花種，高壯樹形及滿樹淡紫秀雅小花是昔日文人席慕蓉最愛的樹種，3月起陸續在台南公園、億載金城、虎山林場低調綻放。